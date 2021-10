«Seed of Change» erhält den stadtluzerner Anerkennungspreis 2021

Der jährliche Anerkennungspreis Quartierleben richtet den Fokus auf ein ausgewähltes Projekt, das beispielhaft das vielfältige ehrenamtliche Engagement aufzeigt, welches das Leben in den Quartieren der Stadt belebt. Eine Jury mit Mitgliedern aus den Quartieren und der Stadtverwaltung bestimmt jeweils den Gewinner. Die Verleihung des Anerkennungspreises ist in die jährliche Quartierkonferenz eingebettet, an die jeweils alle Quartierkräfte der Stadt eingeladen sind. Dem Stadtrat biete sich so die Möglichkeit, der grossen Anzahl Freiwilliger Danke zu sagen, schreibt er in der Mitteilung.

Im ersten Jahr der Austragung ging der Anerkennungspreis 2018 an die Chrampfergruppe Grenzhof, im Jahr darauf an das Verein Kinderfest Littau und 2020 an verschiedene Jugendverbände, bevor dieses Jahr «Seed of Change» geehrt wurde.