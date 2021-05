Stadt Luzern SGV-Chefkapitän zum Zwischenfall bei der Seebrücke: «Der Spielraum zum Manövrieren ist sehr klein» Schon zum dritten Mal ist das Motorschiff Europa in einen Zwischenfall verwickelt. Michel Scheurer, Chefkapitän der SGV, erklärt die Schwierigkeiten beim Manövrieren im Luzerner Seebecken. Robert Knobel 17.05.2021, 17.35 Uhr

Am letzten Freitag kollidierte das MS Europa beim Rückwärtsfahren mit der Seebrücke in Luzern. Dabei wurden die Reling, eine Sitzbank sowie die Fahne am Schiffs-Heck beschädigt. Personen kamen keine zu Schaden. Hier die Kollision im Video:

Grund für den Zwischenfall war ein Fahrfehler des Schiffsführers. Wir haben mit dem Chef-Kapitän der Schifffahrtgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV), Michel Scheurer, gesprochen.

Ein Schiff kollidiert mit der Luzerner Seebrücke - wie kann so etwas passieren?

Michel Scheurer: Der Platz beim Landungssteg 1 ist ziemlich eng. Der Spielraum zum Manövrieren ist sehr klein. Hinzu kommt, dass die Reuss aktuell eine starke Strömung hat. Das macht es nochmals schwieriger, rechtzeitig vor der Seebrücke zu bremsen.

Bei Rückwärtsfahrten im Luzerner Seebecken steht dem Kapitän immer eine Hilfsperson zur Seite. War das am Freitag auf dem MS Europa auch der Fall?

Ja, selbstverständlich. Die Sicht des Kapitäns ist beim Rückwärtsfahren stark eingeschränkt, es gibt einen toten Winkel. Die Hilfsperson stellt sicher, dass die Fahrstrasse frei bleibt und hält nach Pedalos, Booten und Schwimmern Ausschau. Beim Vorfall am Freitag nehme ich an, dass die Hilfsperson während den letzten paar Metern bereits nicht mehr am Heck war, sondern das Festmachen des Schiffs weiter vorne vorbereitete.

Wann wird das MS Europa wieder fahren?

Zurzeit wird das Schiff in der Werft repariert. Eine Sitzbank, ein Handlauf und die Fahnenstange müssen ersetzt werden. Geplant ist, dass die «Europa» am nächsten Pfingstwochenende wieder im Einsatz ist.

Wie werden solche Zwischenfälle bei der SGV intern behandelt?

Wir besprechen das Vorgefallene mit dem betroffenen Schiffsführer. Wichtig ist zudem, dass auch die anderen davon lernen können. Daher lassen wir solche Zwischenfälle jeweils in unsere internen Schulungen einfliessen.

Das MS Europa wurde 1993 durch ein Feuer zerstört, 2005 kollidierte es mit einem Steg in Gersau. Ist die «Europa» ein Problemschiff?

Nein, das ist wohl Zufall. Die «Europa» ist von der Bauart weitgehend ähnlich mit dem MS Gotthard und dem MS Winkelried. Man darf nicht vergessen: Wir sind diejenige Schiffahrtsgesellschaft in der Schweiz, die jährlich am meisten Kilometer macht. Da ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass etwas passiert.