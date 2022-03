Monstercorso: So schön war das Finale der Lozärner Fasnacht

Stadt Luzern So bäumig, so rüüdig verreckt ist das monstermässige Finale der Fasnacht Bei bestem Wetter fliesst ein nie enden wollender Strom von Guuggenmusigen durch die Luzerner Altstadt. Ein würdiger Abschluss der fünften Jahreszeit. Roman Hodel Jetzt kommentieren 01.03.2022, 23.09 Uhr

Es ist nicht umsonst das monstermässige Finale der Lozärner Fasnacht: Die ganze Vielfalt, Kreativität und musikalische Bandbreite der Guuggenmusigen kommt am Dienstagabend beim Monstercorso jeweils zum Tragen. So war es auch diesmal wieder. Vielleicht noch ein bisschen mehr als sonst, weil’s letztes Jahr aus bekannten Gründen kein «Monster» gab. Oder wie es Zuschauer Christoph (50) aus Luzern auf den Punkt brachte: «Das Monster ist für uns Pflicht, denn nur hier marschieren alle Kapellen kompakt vorbei.» Das Wort Kapellen sei ihm gross­zügig verziehen.

Borggeischter Musig Roteborg am Monstercorso. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022) Chatzemusig Lozärn. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022) Blattlüüs Lozärn sehen angsteinflössend aus. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022) Etliche Besucher und Besucherinnen lockte der Umzug am Abend nochmals an. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (1. März 2022) Chatzemusig Lozärn am Monstercorso. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022) Lozaerner Häxe am Monstercorso. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022) Vikinger. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022) Guggemusig Rüssgusler am Monstercorso. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022) Chacheler Musig Chriens am Monstercorso. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022) Blattlüüs Lozärn. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022) Schoettschteifaeger Lozärn am Monstercorso. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022) Monstercorso an der Fasnacht 2022 in Luzern.

Leserbild: Roman Beer Mölibachgeischter Adlige. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022) Ein grosser Totenkopf-Grend am Monstercorso. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (1. März 2022) Coco-Schüttler Meggen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022) Die Guggenmusigg Blattlüüs zieht am Schweizerhof vorbei. Leserbild: Roman Beer Lopper-Gnome Hergiswil. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022) Boheme Musig Lozärn. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022) Naebelhüüler Äbike am Monstercorso. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022) Zunft zu Safran am Monstercorso. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022) Unterwasser-Gott am Umzug. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (1. März 2022) Glatzestraehler Lozärn am Monstercorso. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022) Borggeischter Musig Roteborg am Monstercorso. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022) Die Affen sind los! Bild: Philipp Schmidli / Keystone (1. März 2022) Perkussion am Monstercorso. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (1. März 2022) Fritschimusig Lozärn am Monstercorso. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022) Pilatusgeister am Monstercorso. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022) Fritschifamilie am Monstercorso. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022) Fritschifamilie am Monstercorso. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022) Eine Hexe am Monstercorso. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (1. März 2022) Der Monstercorso führt am Schweizerhof-Hotel vorbei. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (1. März 2022) Leuechotzeler Luzern. Bild: Philipp Schmidli / Keystone (1. März 2022)

Das Monstercorso, Höhepunkt der Fasnacht der Vereinigten, beginnt wie immer an der Bahnhofstrasse. Beim Einstehen um 19 Uhr herrscht leichte Hektik. Hier wird eine Maske zurechtgerückt, dort an einer Pauke geschraubt. «Noch eine Minute!» ruft’s zuvorderst um 19.29 Uhr, dann geht es pünktlich los – mit einer Besonderheit. Hinter den anführenden Tambourenvereinen Luzern und Gerliswil-Emmen marschieren ausnahmsweise die Bäumeler der Vereinigten mit. Grund: Der Guuggerbaum feiert sein 40-Jähriges. Sie führen sogar eine Miniausgabe desselben mit. Macht Sinn, denn der Originalbaum wäre mit seinen 15 Metern Höhe etwas sperrig gewesen und hätte sich wohl auch schlecht mit den VBL-Leitungen vertragen.

Zusammen mit den Bäumelern unterwegs – auch dies eine Ausnahme – sind zudem Bruder Fritschi und die Fritschene. Sie winken den Zuschauenden, die selbstverständlich «brüeeele!» müssen, zum Abschied der Fasnacht zu.

Tschüüüüüüss, macht's gut: Bruder Fritschi und seine Fritschene winken zum Abschied der Menge zu. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022)

Der «Sempacher» muss einfach sein

Doch die Stars des Abends sind zweifellos die Musigen. Es ist ein nie enden wollender Strom von Guuggerinnen und Guuggern, der über die Seebrücke und den Schweizerhofquai fliesst und schliesslich in die Altstadt einbiegt. Man sieht und hört alles. Die Leuechotzeler beispielsweise geben den «Colonel Bogey March» zum Besten – älteren Semestern womöglich noch bekannt als «Komm doch mit auf den Underberg»-Werbemelodie aus den Siebzigern. Nur Rhythmus gefällig? Aber ja doch. Die Vikinger etwa begeistern das Publikum mit brasilianischen Samba-Rhythmen:

Die Vikinger am Monstercorso. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022)

Und was ist mit Schunkeln? Unbedingt! Die Pilatusgeister ani­mieren dazu mit einem Walzer. Nicht fehlen dürfen Klassiker wie der «Sempacher», den zum Beispiel die Schnäggebörger oder die Gagugger drauf haben.

Die jungen Newcomer aus Kriens finden es «cool»

Unter den rund 80 Nummern ist mit der 26 eine New­comer-Musig: die Drache­schwänz Chriens. Deren 20 Mitglieder sind blutjung, zwischen elf- und sechzehnjährig. Auf dem Schweizerhofquai intonieren sie – wenn den Schreibenden nicht alles täuscht – einen Song aus den Achtzigerjahren: «You Give Love A Bad Name» von Bon Jovi. «Ein bisschen nervös sind wir schon, aber der Spass überwiegt, das wird cool», sagt Tambourmajor Jan (15) zuvor beim Einstehen fürs Monstercorso.

Der Sound ist das eine, die Optik das andere. Da ist zum Beispiel die Chatzemusig mit ihren Chatzegrende, deren Augen rot leuchten:

Die Chatzemusig am Monstercorso. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 1. März 2022)

Oder die Blattlüüs, deren Augen ebenfalls rot leuchten. «Was man hier an Masken sieht, ist einfach genial», sagen Monika (48) und Karola (51) aus Luzern. Die beiden haben sich ihren aussichtsreichen Platz am Schweizerhofquai bereits eine Stunde vor Beginn gesichert. «Wir mögen das Monstercorso am liebsten, weil es nur Guuggenmusigen hat.»

Nicht traurig sein – der nächste Schmudo kommt bestimmt

Der Guuggenmusigen wegen ist auch Denise (41) aus Meggen hier – das erste Mal mit ihrer ganzen Familie, sprich auch mit den Kindern: «Das Monster­corso ist ein schöner Abschluss der Fasnacht», sagt sie und seufzt: «Ab Aschermittwoch ist es halt wieder etwas ruhiger.» Nun ja, auch ihr sei gesagt: Am 16. Februar 2023 ist der nächste Schmutzige Donnerstag.

