Stadt Luzern SP und Grüne wollen das Projekt Cheerstrasse neu planen ‒ ohne teure Strasse Gut möglich, dass das Luzerner Stadtparlament bald das Ende der Umfahrung Cheerstrasse besiegelt. Für dieses Szenario rüsten sich nun SP und Grüne. Sie hegen Pläne für die weitere Entwicklung des Littauerbodens nach ihren Vorstellungen.

Die Hiobsbotschaft kam letzte Woche: Die seit Jahren geplante Umfahrung Cheerstrasse im Littauerboden wird nochmals massiv teurer – Statt 20 Millionen Franken soll das Projekt nun 32,5 Millionen kosten. Es ist schon das zweite Mal, dass der Luzerner Stadtrat für die Cheerstrasse einen Zusatzkredit beantragen muss – und dies, noch bevor überhaupt ein Bagger aufgefahren ist. Ob die Bauarbeiten jemals beginnen werden, ist inzwischen fraglich. Noch vor den Sommerferien soll der Zusatzkredit von 12,5 Millionen Franken ins Stadtparlament kommen. Sagt das Parlament dann Nein, ist das Projekt Cheerstrasse vom Tisch – nach über zwölf Jahren Planung und zwei Volksabstimmungen.

Das Projekt Cheerstrasse gemäss aktueller Planung.

SP und Grüne, die schon immer gegen die neue Strasse waren, spekulieren bereits darauf, dass das Parlament den Zusatzkredit Ende Juni versenkt. Für diesen Fall haben sie einen Alternativvorschlag parat. SP und Grüne haben je eine Motion eingereicht, die inhaltlich dieselbe Stossrichtung haben: Die flankierenden Massnahmen, die im Rahmen der Umfahrungsstrasse geplant waren, sollen trotzdem umgesetzt werden. So soll etwa die untere Cheerstrasse zwischen Bahnhof Littau und Thorenbergstrasse verkehrsberuhigt und der Durchgangsverkehr auf der oberen Cheerstrasse unterbunden werden. Die Verbindung zwischen Littau Dorf und Littauerboden wäre dann nur noch für den Lokalverkehr offen.

Die Cheerstrasse ‒ hier beim Bahnübergang ‒ soll verkehrsberuhigt werden. Ob es dafür eine Umfahrungsstrasse braucht, ist umstritten.

Bild: Eveline Beerkircher

Geprüft werden soll auch eine Fussgänger-/Velounterführung beim Bahnhof. Eine solche war zwar einst im Projekt Cheerstrasse enthalten, wurde aber 2017 von einer bürgerlichen Mehrheit im Stadtparlament gestrichen. Nun könnte die Unterführung wieder aktuell werden. Weiter fordern SP und Grüne Verbesserungen für den Busverkehr rund um den Bahnhof Littau. Das sei besonders wichtig, sagt Mario Stübi (SP):

«Der geplante Bushub Littau ist eng mit der Umfahrung Cheerstrasse verknüpft. Wenn das Parlament die Cheerstrasse versenkt, kann auch der Bushub nicht in dieser Form umgesetzt werden.»

Deshalb müsse man unverzüglich die Planung eines neuen Bushub-Projekts in die Wege leiten. Viel Zeit dafür bleibt tatsächlich nicht mehr: Ende 2023 sollte – in Abstimmung mit der Cheerstrasse – der neue Busknoten beim Bahnhof Littau eröffnet werden.

Für Christian Hochstrasser (Grüne) geht es vor allem darum, dem Stadtrat einen konkreten Auftrag zu geben für den Fall, dass der Cheerstrasse-Kredit abgelehnt wird:

«Der Stadtrat sagt, er habe keinen Plan B. Wir geben ihm mit der Motion den Auftrag für einen Plan B.»

Doch sind die Wünsche von SP und Grünen überhaupt realistisch? Schliesslich war es ja genau der Sinn der Umfahrungsstrasse, dass das Quartier rund um den Littauer Bahnhof entlastet und aufgewertet wird? Für Mario Stübi ist klar, dass es dafür keine neue Strasse braucht. «Wir können die Ziele auch auf anderen Wegen erreichen.»

Christian Hochstrasser hingegen will nicht so weit gehen. Ob es wirklich ohne neue Strasse geht, sei nicht an ihm zu urteilen. «Das sollen die Verkehrsplaner untersuchen, was die beste Lösung ist.» Fest stehe aus Sicht der Grünen einzig, dass das jetzige Cheerstrasse-Projekt überladen und zu teuer ist. Ein bescheidener Ausbau, beispielsweise als Einbahnstrasse, um den Bus zu bevorzugen, könnte durchaus Sinn machen und wäre deutlich günstiger, so Hochstrasser.