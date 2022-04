Stadt Luzern Parlament kippt Hochwasserschutzprojekt beim Neubad Für Stadt und Kanton Luzern ist es ein dringendes Bauprojekt: ein unterirdisches Auffangbecken für Regenwasser beim Neubad. Doch Linke und GLP haben keine Eile. Robert Knobel Jetzt kommentieren 07.04.2022, 18.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn es in Luzern regnet, dann richtig. Entsprechend häufig kommt es zu lokalen Überflutungen oder gar Hochwasser. Dies ist immer dann der Fall, wenn es so stark regnet, dass die Kanalisation überfordert ist. Um dies zu verhindern, plant die Stadt mehrere unterirdische Kavernen, die das Regenwasser bei Bedarf aufnehmen können. Ein solches Regenrückhaltebecken ist am rechten Seeufer beim Carl-Spitteler-Quai geplant.

Zwei weitere – darüber debattierte das Stadtparlament am Donnerstag – sollen im Gebiet Moosmatt entstehen: eines direkt beim Moosmatt-Schulhaus, das andere unter dem Vorplatz des Neubads. Zusammen sollen sie über drei Millionen Liter Wasser schlucken können.

In Violett das Becken beim Neubad und in Blau das Becken Moosmatt inklusive Zu- und Abflüssen. Grafik: Stadt Luzern

Während das unterirdische Becken beim Moosmatt-Schulhaus (Kosten: 5,6 Millionen Franken) unbestritten war, gab es gegen dasjenige beim Neubad heftige Opposition, es wurde am Ende abgelehnt. Nicht etwa, dass der Nutzen dieses Projekts angezweifelt worden wäre. Nein – Linke und GLP störten sich daran, dass das Becken bereits 2024 gebaut werden sollte. Sie fänden es sinnvoller, das Projekt zusammen mit der später geplanten Neuüberbauung des gesamten Neubad- und Feuerwehrareals zu realisieren. Damit könne man Synergien nutzen und hätte nicht zweimal eine Grossbaustelle im Quartier.

Kritik: Es können keine grossen Bäume mehr gepflanzt werden

Und noch ein weiteres Argument wurde vorgebracht: Zwar ist das unterirdische Regenbecken nach Fertigstellung nicht mehr sichtbar, dennoch würde es die Nutzung an der Oberfläche einschränken. So könnten dort zum Beispiel keine grösseren Bäume mehr gepflanzt werden. Auch deshalb mache es mehr Sinn, das Becken direkt in die Neuüberbauung des Areals zu integrieren und es auch zusammen zu planen.

Direkt neben dem Neubad war das Regenrückhaltebecken Eschenstrasse geplant. Bild: Google Maps

Es dauert noch Jahre

Allerdings: Die Überbauung des Neubad-Areals ist erst nach Wegzug der Feuerwehr geplant – Stand jetzt, wird dies noch mehrere Jahre dauern. Genau deshalb war der Stadtrat dagegen, die beiden Projekte zu verknüpfen. Denn das Regenbecken sei dringend und müsse möglichst schnell gebaut werden. Es helfe auch wenig, vorerst nur das Becken beim Moosmatt-Schulhaus zu bauen. Denn um die volle Wirkung zu entfalten, brauche es beide Becken. Und dies nicht allein wegen der Hochwassergefahr, wie der Stadtrat in seiner Stellungnahme betont: Der Verzicht auf das eine Becken würde dazu führen, «dass bedeutend mehr verschmutztes Abwasser aus dem Regenüberlauf Sternmattstrasse in den See geleitet wird». Peter Gmür (Mitte) warnte vergeblich, dass ein «Verzicht» verantwortungslos wäre.

Spricht der Kanton ein Machtwort?

Ungemach droht gemäss Stadtrat aber nicht nur in Bezug auf die Hochwassergefahr und den Gewässerschutz. Die Verpflichtung, das Regenbecken in die Überbauung Neubad zu integrieren, verkompliziere beide Projekte und werde sie womöglich weiter verzögern. Ein wenig Hoffnung gibt es für den Stadtrat aber noch vonseiten des Kantons: Denn die Stadt ist aufgrund des kantonalen Entwässerungsplans verpflichtet, die Regenbecken so rasch als möglich zu bauen. Der Stadtrat schreibt dazu: «Wie die kantonalen Stellen eine Verschiebung auf unbestimmte Zeit aufnehmen, kann nicht abgeschätzt werden. Es besteht das Risiko, dass die Stadt Luzern mittels Verfügung zur Umsetzung der Massnahme gezwungen wird.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen