Stadt Luzern Stadtrat kritisiert Post für Abbau bei den Briefkästen Die Stadtluzerner Briefkästen werden seit diesem Sommer nur noch selten geleert. Der Stadtrat kritisiert: Damit könne das Versprechen der A-Post nicht mehr eingehalten werden. Robert Knobel 09.12.2021, 14.38 Uhr

Hier wird noch mehrmals täglich geleert: Die Briefkästen bei der Luzerner Hauptpost. Bild: Pius Amrein (4. Juni 2021) / Luzerner Zeitung

Seit Juni 2021 werden die Briefkästen der Schweizer Post massiv seltener geleert. Das spürt man auch in der Stadt Luzern: Ein Grossteil der 117 öffentlichen Briefkästen wird nur einmal täglich geleert – in der Regel um 11 Uhr oder teilweise gar schon um 9 Uhr. Das bedeutet: Wer einen A-Post-Brief verschicken will, der am nächsten Tag ankommt, muss ihn bereits am Vormittag einwerfen. «Das ist praxisfern», wie der Luzerner Stadtrat festhält. In seiner Antwort auf eine Interpellation der SP kritisiert er, dass das Prinzip der A-Post an vielen Briefkästen faktisch nicht mehr funktioniere.

Gleichzeitig zeigt der Stadtrat aber auch Verständnis für die Reduktion der Leerungszeiten – schliesslich sehe sich die Post seit Jahren mit rückläufigem Briefvolumen konfrontiert. Und die Situation in der Stadt sei immer noch besser als auf dem Land. Allerdings haben die jüngsten Massnahmen der Post auch in der Stadt Luzern zu einem richtigen Kahlschlag am Wochenende geführt: Die Zahl der Briefkästen, die auch am Samstag geleert werden, ist von 44 auf 23 gesunken. Noch krasser ist der Abbau am Sonntag: Statt wie bisher 47 Standorte werden jetzt nur noch 2 sonntags geleert.

