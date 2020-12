Stadt Luzern Stadtrat nimmt neuen Anlauf für Wiedereintritt in Gemeindeverband Der Luzerner Stadtrat will unbedingt wieder dem Verband der Luzerner Gemeinden beitreten. Dafür muss er im Stadtparlament noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Lukas Nussbaumer 18.12.2020, 05.00 Uhr

Die Stadt Luzern gehört dem Verband der Luzerner Gemeinden seit sechs Jahren nicht mehr an.

Dominik Wunderli (Luzern, 17. Dezember 2020)

Der Verband der Luzerner Gemeinden (VLG) feiert im kommenden Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Gleichzeitig ist 2021 das siebte Jahr in Folge, in dem die Union ohne die Stadt Luzern agieren muss. Zum Bruch kam es am 20. Februar 2014, als die überwältigende Mehrheit des Grossen Stadtrats ein Postulat der SVP und von Jules Gut (GLP) unterstützte, das den Austritt aus dem Verband forderte. Ende Jahr vollzog der damalige Stadtpräsident Stefan Roth (CVP), dessen Fraktion sich als einzige gegen den Austritt wehrte, die Forderung der Parlamentsmehrheit – gegen den Willen der Exekutive. Seither muss der VLG nicht nur auf die Mitarbeit der Stadt verzichten, sondern auch auf jährliche Beiträge von gegen 200'000 Franken.

Seither betonen sowohl der Stadtrat als auch die Spitze des VLG in regelmässigen Abständen, wie wichtig das Mittun der grössten Kommune im Verband doch wäre. Schliesslich habe der VLG nach dem Ausscheiden seines gewichtigsten Mitglieds eine Reform durchgeführt, in der Anliegen der Stadt Eingang gefunden hätten. So sei etwa das Beitragswesen angepasst worden, um einwohnerstarke Gemeinden zu entlasten (siehe Kasten am Ende des Beitrags). Zu mehr als weiterhin losem Kontakten zwischen dem Stadtrat und der Verbandsvorstand hat die VLG-Erneuerung allerdings nicht geführt.

Stadtrat sondiert erneut bei den Fraktionen

Das soll sich nun ändern. Die Exekutive plant nämlich eine Vorlage an den Grossen Stadtrat, in der die Parlamentarier den Wiederbeitritt zum VLG gutheissen sollen. Wann genau das Thema lanciert werden soll, ist laut Stadtpräsident Beat Züsli noch offen – ein Beitritt sei frühestens 2022 möglich. Optimistisch stimmen würden den Stadtrat Gespräche, die mit den Fraktionen, mit Gemeinden und mit dem Vorstand des VLG geführt worden seien. Um die Chancen für eine Zustimmung zum Wiedereintrittsantrag noch besser abschätzen zu können, will der Stadtrat die Fraktionen demnächst erneut befragen.

Als Grund für den Wiederbeitritt wird der SP-Politiker beispielsweise anführen, dass der VLG das wichtigste Gefäss sei, um im ganzen Kanton Gespräche über die Gemeindegrenzen hinweg führen zu können. Von diesem Dialog sei die Stadt seit sechs Jahren oft abgeschnitten, was zu Nachteilen führe. Diesbezüglich stellt Züsli fest:

«Wir verpassen dadurch Informationen oder können unsere Anliegen nicht zielführend einbringen.»

Das Abseitsstehen der Stadt sei aber nicht nur für Luzern selber schlecht, sondern auch für andere Gemeinden. Laut Aussagen von Gemeinderatsmitgliedern liessen sich «typisch urbane Anliegen im Verbund mit der Stadt Luzern nämlich effektiver vertreten».

Nur FDP und CVP vorbehaltlos für Wiedereintritt

Wie unsere Umfrage zeigt, muss der Stadtrat seine Argumentation ausbauen, um aus der aktuellen Nein- eine Ja-Mehrheit machen zu können. So sprechen sich nur FDP und CVP vorbehaltlos für einen Beitritt aus – 15 der 48 Parlamentarier.

SP (13 Mitglieder): Fraktionschef Simon Roth sagt, im Moment seien die «Bedingungen für einen Beitritt klar nicht gegeben». Er nennt mehrere Punkte, die verändert werden müssten, um die SP für einen Beitritt erwärmen zu können: «Minderheitsmeinungen müssen besser abgebildet werden.» Ausserdem sei die massive Übervertretung der Bürgerlichen im Vorstand und in den Arbeitsgruppen zu korrigieren. Zudem sei es «nicht angebracht, dass Vorstandsmitglieder und Geschäftsführer gleichzeitig im Kantonsrat politisieren. So kommt es automatisch zu einem Interessenkonflikt zwischen Partei- und Gemeindeanliegen.» Roth meint Verbandspräsidentin Sibylle Boos-Braun, die für die FDP Malters im Kantonsparlament sitzt, Vorstandsmitglied Fredy Winiger, das die SVP Hohenrain im Kantonsrat vertritt, und Geschäftsführer Ludwig Peyer, der die CVP Willisau repräsentiert. Roth selber schliesst einen Wiedereintritt nicht a priori aus.

Grüne (11): Die Diskussion über einen Wiederbeitritt sei in der neuen Zusammensetzung der Fraktion «noch nicht abschliessend geführt worden», sagt Fraktionschef Christian Hochstrasser. Bislang hätten die Grünen eine Rückkehr ins Gremium jedoch «klar abgelehnt». Hochstrasser spricht wie Roth von einer «heiklen Machtkonzentration bei einzelnen Personen im VLG» und bezeichnet den Verband als «demokratisch schwach gesteuerte Zwischenebene zwischen Kanton und Gemeinden mit extrem viel Macht». Der Kanton mache es sich mit dem VLG als alleinige Ansprechperson in Gemeindeanliegen zu einfach. «Er sollte direkt mit den Gemeinden und damit auch der Stadt verhandeln», so Hochstrasser. Der VLG könne die Vielfalt aller Gemeinden gar nicht gut genug vertreten, was sich bei der Aufgaben- und Finanzreform gezeigt habe. Die Stadt und ein gutes Dutzend weiterer Gemeinden fühlten sich bei dieser stark vom VLG mitgeprägten Reform bekanntlich benachteiligt und riefen gar das Bundesgericht an. In Kraft getreten ist die Reform dennoch.

FDP (9): Geht es nach den Freisinnigen, muss die Stadt Luzern dem Gemeindedachverband «unbedingt wieder beitreten». Im VLG würden gewichtige Themen diskutiert, von denen auch die Stadt betroffen sei. Interessant: Auch die FDP illustriert ihre Haltung mit der Aufgaben- und Finanzreform. Der VLG habe diese zu Ungunsten der Stadt Luzern vorangetrieben. «Hier hätte die Stadt Luzern mehr Einfluss nehmen können, wenn sie noch Mitglied gewesen wäre», sagt Fraktionschef Marco Baumann. «Es kann nicht sein, dass die grösste Gemeinde im VLG nicht vertreten ist.»

CVP (6): An der Haltung der Christdemokraten hat sich seit 2014 nichts verändert – «die Stadt soll nicht abseitsstehen», sagt Fraktionschefin Mirjam Fries. Wie Marco Baumann findet sie, die Stadt habe ihre Sichtweise und Kompetenz bei der Aufgaben- und Finanzreform zu wenig einbringen können. Zentral sei für die CVP der Gedanke der Solidarität, denn es gebe viele Projekte, die alle Gemeinden betreffen würden. Fries ortet «keinen wirklichen Grund, der für ein Fernbleiben spricht».

GLP (4): Müsste Fraktionschef Jules heute über einen Wiedereintritt befinden, würde er Nein sagen. Mit Ja würde er hingegen die Frage beantworten, ob die Grünliberalen mit dem Start eines Annäherungsprozesses einverstanden seien. Für einen Beitritt sprechen würden der fehlende oder nur sehr begrenzte Austausch auf fachlicher Ebene in den Bereichen Soziales und Kultur, dagegen die Tatsache, dass die Stadt am Ende einfach überstimmt werde.

SVP (4): «Wir halten in der aktuellen Situation nach wie vor am Ausstieg fest. Aus heutiger Sicht ist ein Wiederbeitritt undenkbar», sagt Fraktionschef Thomas Gfeller. Sollten sich Strukturänderungen abzeichnen, könne über einen Wiederbeitritt diskutiert werden.

Einer von neun Sitzen im Vorstand gehört der Stadt

Falls der Stadtrat die mehrheitlich kritischen Parlamentarier für den Wiederbeitritt begeistern kann, reicht ein einfacher Vorstandsbeschluss des VLG, der wohl reine Formsache wäre. Der Stadt stünde dann in der Folge wieder der statutarisch festgelegte und derzeit verwaiste Sitz im neunköpfigen Gremium zu. Ausserdem erhielte sie Einsitz in den sechs Fachbereichen, wo sie jetzt teils mitarbeitet, jedoch kein Stimmrecht hat.