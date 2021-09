Stadt Luzern Streit um die Hundewiese beim Churchill-Quai geht in die nächste Runde Das Bundesgericht heisst eine Beschwerde von Anwohnerinnen gegen das Bewilligungsverfahren für die Freilaufzone teilweise gut. Beendet ist der Streit damit jedoch nicht. Stefan Dähler 22.09.2021, 15.16 Uhr

Die Hundefreilaufzone am Churchill-Quai wurde 2017 als Pilotversuch eingerichtet. Bild: Pius Amrein (Luzern 18. April 2017)

Das Baugesuch für die Hundewiese am Luzerner Churchill-Quai beschäftigt die Justiz weiterhin. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde von Anwohnern gegen das Bewilligungsverfahren teilweise gutgeheissen.

Worum geht es genau? Im Rahmen der öffentlichen Auflage für die Hundefreilaufzone bei der Stadt Luzern gelangten Anwohnerinnen 2020 an das kantonale Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD). Sie forderten, das JSD soll ihre Einsprache behandeln und die Baubewilligung verweigern. Die städtische Baudirektion sowie der Stadtrat seien befangen, weil sie bereits 2019 in einer Medienmitteilung die Einführung der Freilaufzone verkündet hatten. Das JSD lehnte diese Forderung ab. In der Folge ging der Fall ans Kantonsgericht, das entschied, die städtische Finanzdirektion müsse über die Befangenheit befinden, da diese die Stellvertreterin der Baudirektion sei. Daraufhin gelangten die Anwohnerinnen ans Bundesgericht, welches nun die Beschwerde teilweise gutheisst.

Vorerst kein Einfluss auf Freilaufzone

Für die Zuweisung an die Finanzdirektion gebe es keine rechtliche Grundlage, schreibt des Bundesgericht. Dieser Kantonsgerichtsentscheid sei «unhaltbar» und «willkürlich». Welche Behörde dagegen zuständig wäre, legt das Bundesgericht aber nicht fest. Darüber muss nun wiederum das Kantonsgericht entscheiden.

Auf den Betrieb der Freilaufzone hat das Urteil vorerst keine Folgen, heisst es auf Anfrage bei der Stadt Luzern. Wegen des laufenden Verfahrens erteilt diese keine weiteren Auskünfte.

Urteil 1C_38/2021