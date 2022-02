Streit Dreilindenpark Luzern: Fall kommt vor Kantonsgericht

Analyse Putins Schmierenkomödie als Prolog zum Krieg: Was hinter der wirren Rede des Kremlchefs steckt

Russland anerkennt die Separatistengebiete in der Ostukraine. Die Rede des russischen Präsidenten Wladimir Putin vor seiner Unterschrift ist wirr und bizarr. Und sie ist in der Tat historisch. Was sie bedeutet.