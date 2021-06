Stadt Luzern Streit um die Buvette Strandleben an der Ufschötti hat sich erledigt ‒ doch die Anwohner beklagen sich weiter Die Anwohner haben ihre Einsprachen nicht ans Kantonsgericht weitergezogen. Trotzdem können die Betreiber der neuen Buvette erst 2022 loslegen. Unabhängig davon ärgern sich die Anwohner über den Lärm, den die Pandemie auf die Ufschötti gebracht hat. Simon Mathis 23.06.2021, 16.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Einspracheverfahren rund um die neue Buvette Strandleben an der Stadtluzerner Ufschötti ist abgeschlossen. Dies teilt die Stadt Luzern auf Anfrage mit. Die Baubewilligung sei vor ein paar Tagen rechtskräftig geworden, so Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen. Diverse Anwohner und die Interessengemeinschaft (IG) Alpenquai hatten Einsprache gegen das Projekt eingelegt. Nun zeigt sich aber, dass keiner von ihnen den Fall als Kantonsgericht weitergezogen hat.

Das ist der vorgesehene Platz für die Buvette an der Ufschötti. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 23. Juni 2021)

Für die Betreiber Fabian von Holzen und Patrick Weber kommt diese Bestätigung zu spät. Sie mussten die Eröffnung der Buvette auf 2022 verschieben, weil bis jetzt keine Planungssicherheit für den Sommer bestand. An derselben Stelle wird nun als Ersatz eine Zwischennutzung entstehen. Ab dem 10. Juli – mit Beginn der Sommerferien – sollen verschiedene Luzerner Kleingastronomen bei der Ufschötti tagsüber Snacks, Getränke und Mittagessen anbieten. Zwischen 10 und 20 Uhr werden auf dem Buvette-Platz verschiedene Angebote zu finden sein:

Crêpe-Stand der Familie Furrer

Apérogetränke von den Initianten des Sprudel-Abos

Säfte, Smoothies und «Zmittag» des Jungunternehmens meinRad

Glace und kalter Kaffee von Wärchbrogg / «Quai4»

Das sind die diesjährigen Betreiberinnen und Betreiber der Buvette. Vorne im schwarzen Shirt: Tim Holleman von Sprudel-Abo, hinter ihm: Pascal Bättig, «Quai4». Im schwarzen Shirt: Stefan Huber, «Quai4», Giselle Broadbent Furrer, Crêpe-Stand, sowie Armin Häfliger von meinRad. Bild: PD/Stadt Luzern

«Ich begrüsse die Zwischennutzung und finde sie vernünftig», sagt Nick Dubach von der IG Alpenquai. Er betont aber auch: «Wir von der IG sind ganz und gar nicht gegen die Buvette Strandleben. Wir freuen uns auf ihre Eröffnung nächstes Jahr und sind froh, wenn der Platz belebt wird.»

Die Sorge der IG Alpenquai beziehe sich ganz allgemein auf den Lärm an der Ufschötti. «Wir wollten, dass die Stadt und die Betreiber uns versichern, dass die Nachtruhe ab 22 Uhr eingehalten wird.» Da die Bedenken aus dem Weg geräumt werden konnten, habe die IG auch die Einsprache nicht weitergezogen. Dieser Haltung haben sich offenbar auch die Anwohner angeschlossen, die nicht Teil der IG sind. Dubacht sagt:

«Es war keineswegs unser Ziel, die Eröffnung von ‹Strandleben› zu verschieben.»

«Lärm ist unerträglich geworden»

Nick Dubach weist allerdings auf ein grundsätzlicheres Problem bei der Ufschötti hin. «Der Lärm hier ist im Coronajahr 2020 geradezu explodiert und unerträglich geworden», sagt er. Weil die Clubs geschlossen waren und noch immer sind, suchten sich die Jugendlichen einen anderen Ort zum nächtlichen Ausgang. Gefunden hätten sie diesen im Bereich Ufschötti an diversen Orten mit Ausweitung bis Kanti Alpenquai, so Dubach.

Die Ufschötti ist ein beliebter Treffpunkt in Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 23. Juni 2021)

«Ich missgönne den Jugendlichen das Feiern keineswegs», betont er. «Aber wenn es jede Nacht zu Ruhestörungen kommt, ist das einfach zu viel. Die Situation ist ausgeartet.» Laut Dubach kontaktieren die Anwohner beinahe jede Nacht die Polizei, damit sie die Partys auflöst. Deshalb habe die IG Alpenquai einen Brief an den Stadtrat geschrieben, wie der «Anzeiger» zuerst schrieb. Dubach:

«Wir verlangen, dass die Stadt der Polizei den Auftrag erteilt, Patrouillen bis in die Morgenstunden durchzuführen. Dann müssen die Anwohner auch nicht jede Nacht bei der Polizei anrufen.»

Laut Nick Dubach wurde die IG Alpenquai Ende 2019 gegründet, um etwas gegen den Lärm zu unternehmen. Im folgenden Jahr habe sich das Problem dann wesentlich verschärft. «Am vergangenen Wochenende muss es mehrere Polizeieinsätze gegeben haben, weil es dermassen laut war», berichtet Dubach. Die IG wünsche sich, von der Stadt gehört zu werden ‒ und hoffe auf eine baldige Öffnung der Clubs.

Ufschötti gehört zu den «Brennpunkten»

Die Luzerner Polizei betont auf Anfrage, keine separaten Statistiken zu Tatbeständen in Quartieren zu führen. Polizeisprecher Urs Wigger schreibt aber: «Der Bereich Bahnhofplatz Inseliquai, Alpenquai inklusive Ufschötti sind bekannte Brennpunkte, an denen die Polizei – vor allem bei schönem Wetter und an den Wochenenden – starke Präsenz markiert.»

Spiel und Spass am Ufer der Luzerner Ufschötti. Bild: Boris Bürgisser (luzern, 23. Juni 2021)

Es sei tatsächlich so, dass sich in der Ufschötti verschiedene Gruppen aufhalten – vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, die dort ihre Freizeit verbringen. «Viele unterschiedliche Gruppierungen auf relativ engen Raum, das birgt ein gewisses Konfliktpotenzial», so Wigger. Betrachtet auf den ganzen Kanton Luzern stellt Urs Wigger fest, dass die Zahl der polizeilich registrierten Straftaten im Bereich Ruhestörung und unanständiges Benehmen «massiv zugenommen» hätten. 2019 waren es noch 247 Straftaten, 2020 waren es 458. «Das dürfte sicherlich mit der Schliessung von Gastrobetrieben und Clubs im Zusammenhang stehen», so Wigger.

Kanti Alpenquai nicht Aufgabe der SIP

Zum Brief der IG Alpenquai nimmt Christian Wandeler, Sicherheitsmanager der Stadt Luzern, Stellung. «Die Stadt ist schon seit längerem mit der Anwohnerschaft der Ufschötti in einem konstruktiven Austausch», sagt er. Die Präsenz der Polizei, vor allem am Wochenende, sei dabei ebenfalls schon diskutiert worden. Die Polizei definiere ihre Präsenz vor Ort und stehe mit der Stadt im Austausch.

«Die SIP ist vor allem an den Wochenenden auf den Plätzen des linken Seeufers präsent», so Wandeler. Das Areal der Kanti Alpenquai hingegen sei Kantonsgebiet und daher nicht Teil der SIP-Aufgabe.