Zertifikatspflicht: Demo vor der Universität Luzern

Stadt Luzern Studierende protestieren vor der Universität gegen Zertifikatspflicht – Rangelei vor dem Eingang Mehrere Bildungsinstitutionen haben die Zertifikatspflicht als Massnahme gegen die Pandemie eingeführt. Gegner und Befürworter machen auf ihre Anliegen aufmerksam. 20.09.2021

Rund 80 Personen haben am Montagmorgen vor der Universität und der Pädagogischen Hochschule in der Stadt Luzern protestiert. Hintergrund ist die Einführung der Zertifikatspflicht für Studentinnen und Studenten. Auf Plakaten waren etwa «zertifikatsfreie Bildung für alle», «My Body my Choice» oder «Zertifikat nein» zu lesen.

Dazu aufgerufen hatte die Bewegung «Mass-voll» mit einem «schweizweiten Studierendenaufstand». Studierende sowie Schüler und Schülerinnen wurden aufgerufen, sich zu wehren. An der Aktion in Luzern beteiligte sich auch Massvoll-Aushängeschild Nicolas A. Rimoldi. Wie «Zentralplus» berichtet, wollte er sich ohne Maske Zutritt zum Gebäude verschaffen. Dabei kam es laut dem Portal zu einer Rangelei mit Gegendemonstranten. Diese versuchten Rimoldi mit einer Menschenkette zu stoppen. Darauf schritt die Polizei ein. Sie habe einen jungen Mann im «Mass-Voll»-Shirt in Gewahrsam genommen, so Zentralplus.

Die Demo vor dem Hauptgebäude in Luzern Bild: Pascal Studer (Luzern, 20. September 2021)

Gleichzeitig lief auch ein Gegenprotest. Auf einem Flyer, der vor Ort verteilt wurde, stand geschrieben: «Diskriminierung beginnt nicht beim Zertifikat». Wer die ganze Zeit «Liberté» schreie, sich aber nur um die Freiheit von ohnehin grösstenteils privilegierten Menschen kümmere, schere sich offensichtlich kaum um Grundsätze wie «Bildung für alle». Und weiter: «Die Forderung für ein zertifikatsfreies Lernen braucht eine klare Abgrenzung gegen Gruppen und Menschen, welche bewusst diskriminierende Inhalte und Falschmeldungen verbreiten. Die Universität Luzern hält Abstand! Die Uni ist solidarisch». Die Polizei ist vor Ort präsent:

Bild: Pascal Studer (Luzern, 20. September 2021)

Hintergrund der Kundgebungen ist die Zertifikatspflicht. Mehrere Hochschulen hatten diese eingeführt, darunter die HSLU und die Uni Luzern. Auch in Zürich, Bern, Basel, Fribourg und St.Gallen wurde am Montagmorgen protestiert. (rem)

Die Demo vor dem Hauptgebäude der Uni Luzern. Bild: Stefan Dähler (Luzern, 20. September 2021)