Taschendieb in der Stadt Luzern auf der Flucht angehalten und festgenommen Auf dem Inselipark in der Stadt Luzern ist einer Frau die Handtasche gestohlen worden. Weil das Opfer gut und schnell gehandelt hat, konnte der Dieb von der Luzerner Polizei festgenommen werden. 27.07.2020, 09.50 Uhr

(zim) Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 25. Juli 2020, kurz vor 14 Uhr , wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte. Der 26-jährige Algerier hatte einer Frau im Inselipark die Handtasche gestohlen und ist danach zu Fuss in Richtung Ufschötti geflüchtet.