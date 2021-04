Stadt Luzern Tempo 20 statt 30: Rund um das Maihofschulhaus soll eine Begegnungszone entstehen Quartierbewohner wollen den Strassenabschnitt hinter dem Schulhaus bis zur Einfahrt Libellenstrasse weiter entschleunigen. Die Stadt Luzern wird das Anliegen prüfen. Hugo Bischof 06.04.2021, 05.00 Uhr

Die von Anwohnern gewünschte Begegnungszone würde auch die Weggismattstrasse hinter der Maihofkirche umfassen. Heute ist hier eine Tempo-30-Zone, mit Fahrerlaubnis nur für Zubringerdienst. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 27. März 2021)

Auf dem Strassenabschnitt hinter dem Maihofschulhaus und auf der Weggismattstrasse bis zur Einfahrt Libellenstrasse gilt heute ein Fahrverbot für Motorwagen und Motorrräder. Nur Zubringerdienst ist erlaubt, mit Tempo 30. Der Luzerner Stadtrat verfügte dieses Fahrverbot im Juni 2018, zur Entlastung der Libellen-und Weggismattstrasse vom «erheblichen Durchgangsverkehr».

Nun gibt es Bestrebungen im Quartier, aus dieser Tempo-30-Zone eine Begegnungszone mit Tempo 20 zu machen. «Eine solche Begegnungszone wäre eine Bereicherung für das Quartier», schreibt der Quartierbewohner Felix Kaufmann in der neusten Ausgabe der «Maihof-Quartierzeitung»:

«Sie würde die bereits entstandenen Treffpunkte wie den Schulhausplatz und das Zentrum Mai-Hof verbinden und einen zusätzlichen Begegnungs- und Bewegungsraum schaffen.»

Nun soll eine Kerngruppe aus Anwohnern gebildet werden, die mit den Stadtbehörden die weiteren Schritte bespricht. Der Quartierverein Maihof unterstützt das Vorhaben. Dessen Präsident Thomas Wüest bestätigt: «Wir sind sehr interessiert an der Sicherheit rund um das Maihofschulhaus.»

Fussgänger haben Vortritt, dürfen Autos aber «nicht unnötig behindern»

Die Einrichtung einer Begegnungszone würde bedeuten, dass dieser Strassenabschnitt für Autos im Zubringerdienst weiterhin befahrbar wäre. Fussgängerinnen und Fussgänger dürften die ganze Strasse frei benutzen und hätten gegenüber dem Auto- und Veloverkehr Vortritt, dürften diesen gemäss Signalisationsverordnung des Bundes aber «nicht unnötig behindern».

Die Begegnungszone wäre gemäss Kaufmann, der sich auch im Komitee gegen die Spange Nord engagierte, eine willkommene Ausweitung des grossen, fast parkähnlichen Vorplatzes des Maihof-Schulhauses. Dieser sei im Quartier «ausserordentlich beliebt». Der Strassenraum rund um das Schulhaus lade schon heute zum Velo- und Rollbrettfahren ein und sei ein «erweiterter Znüni- und Mittagsraum für die Schüler des Bildungszentrums Weggismatt».

Es braucht ein verkehrstechnisches Gutachten

Bei der Stadt Luzern weiss man um das Anliegen. «Konkretes dazu können wir noch nicht sagen», sagt Dario Buddeke, Projektleiter Mobilität beim Tiefbauamt. Das werde in einem verkehrstechnischen Gutachten abgeklärt. Buddeke fügt an:

«Grundsätzlich erfüllen aber die Strassenabschnitte unsere ersten Grobkriterien.»

Von der Idee bis zur Umsetzung dauert es gemäss Buddeke erfahrungsgemäss ein bis zwei Jahre, «je nach Budget und Ressourcen unserer Seite». Gemäss den Richtlinien der Stadt braucht es unter anderem folgende Kriterien, damit eine Quartierstrasse in eine Begegnungszone verwandelt werden kann: «Sie sollte sich in einem durchmischten Wohnquartier mit Kindern und älteren Personen befinden, wenig Verkehr, geringes Strassengefälle, keine Buslinien und keinen oder nur wenig Durchgangsverkehr haben.»

Damit Begegnungszonen möglichst schnell realisiert werden können, kommen kostengünstige und flexible Gestaltungselemente zum Einsatz. «Dadurch können Begegnungszonen ohne Planauflage umgesetzt werden», so Buddeke. «Es braucht lediglich eine Verkehrsanordnung sowie ein Verkehrsgutachten.» Zuletzt muss der Kanton dazu Stellung nehmen. Anwohnerinnen und Anwohner dürfen in Absprache mit der Stadt weitere Elemente wie Sitzbänke, Tische, Pflanzentröge oder Spielkisten aufstellen, «falls sie die Verantwortung für den Unterhalt und die Reinigung übernehmen und die Verkehrssicherheit weiterhin gewährleistet ist».

Im betreffenden Strassenabschnitt gibt es einige Autoparkplätze. «Sie werden aufgrund des allgemeinen Fahrverbots praktisch ohnehin nur von Anwohnern benutzt», sagt Felix Kaufmann. Ihre Aufhebung sei deshalb kein Thema. «Autoparkplätze sind in Begegnungszonen weiterhin möglich», bestätigt Dario Buddeke.

Am Jugiweg im Maihofquartier gibt es jetzt auch eine Begegnungszone

Falls die Begegnungszone beim Maihofschulhaus zu Stande kommt, wird es nicht die erste in diesem Quartier sein. Aktuell ist gerade eine solche am Jugiweg umgesetzt worden. Eine Begegnungszone ohne bauliche Umgestaltung gibt es seit 2020 auch beim «Känzeli» an der Bergstrasse im Hochwacht-Quartier. Als Nächstes soll eine Begegnungszone im Sentimatt-Quartier realisiert werden. Zudem liegen dem Tiefbauamt Anträge für Begegnungszonen am Stollberg, der Ruflisbergstrasse und der Friedbergstrasse vor.

Mit baulichen Massnahmen verbunden war 2009 die Einrichtung der Begegnungszone Dorfstrasse im Sternmattquartier. Umstritten war 2005 die Umsetzung einer Begegnungszone auf der Bahnhofstrasse im Bereich Theater. Diese wurde 2017 auf die ganze Kleinstadt ausgeweitet.