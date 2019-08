Bisher fehlen in der Schweiz Angaben über geeignete automatische Zählgeräte für Fussgänger. Die Stadt Luzern macht nun einen Versuch mit unterschiedlichen Geräten.

Stadt Luzern testet Fussgänger-Zählgeräte Bisher fehlen in der Schweiz Angaben über geeignete automatische Zählgeräte für Fussgänger. Die Stadt Luzern macht nun einen Versuch mit unterschiedlichen Geräten.

Auch beim Löwenplatz wird eine Zählung der Fussgänger durchgeführt. Symbolbild: Roger Grütter (Luzern, 21. Juli 2018)

(spe/pd) Die Stadt Luzern nimmt an einem schweizweiten Forschungsprojekt teil, das verschiedene Fussgänger-Zählgeräte testet. Der Versuch startet sofort. Dazu werden im Bereich der Seebrücke, beim Schwanen- und Löwenplatz unterschiedliche Geräte installiert. Die Zählgeräte werden aber nicht wie bei den temporären Fussgängerzählungen in den Vorjahren direkt platziert. Die Geräte würden ausserhalb des Verkehrsraumes angebracht und somit den Verkehr nicht beeinflussen, informiert die Stadt Luzern am Freitag.

Mehrere Schweizer Städte und Gemeinden machen bei diesem Forschungsprojekt der Schweizerischen Vereinigung der Verkehrsingenieure und Verkehrsexperten (SVI) mit. Der Versuch soll die jeweiligen Vor- und Nachteile sowie die Einsatzbedingungen der verschiedenen Geräte aufzeigen. Es sei bekannt, dass je nach Zählgerät etwa Passantengruppen ungenau erfasst werden könnten oder aufgespannte Regenschirme die Sicht verdecken würden. Zuverlässige Angaben über die einzelnen Geräte würden aber nicht vorliegen, so die Stadt Luzern.

Der Test dauert bis am 16. September 2019. Die Daten sollen helfen, die Planung, Projektierung und den Unterhalt den Fussgänger-Bedürfnissen anzupassen.