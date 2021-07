Stadt Luzern Luzerner Stadtpräsidium: Tritt 2024 eine bürgerliche Frau gegen Beat Züsli an? Die Bürgerlichen streben eine gemeinsame Kandidatur an, am liebsten mit einer Frau, heisst es seitens der FDP. Ein Steilpass für Finanzdirektorin Franziska Bitzi (CVP)? Stefan Dähler 10.07.2021, 05.00 Uhr

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. Eine Floskel, doch zur Situation in der Stadt Luzern passt sie gut. Seit den letzten Wahlen ist nur rund ein Jahr vergangen, und schon hat die SP angekündigt, dass der seit 2016 amtierende Stadtpräsident Beat Züsli 2024 nochmals antritt. Ausserdem strebt die Partei mit einer Frau, deren Name noch nicht feststeht, einen zweiten Sitz an.

Was machen die anderen Stadträte? Adrian Borgula (Grüne, seit 2012 im Amt) hat bereits angekündigt, dass er 2024 nicht mehr antritt. Bei den anderen steht der Entscheid noch aus, wie Manuela Jost (GLP, seit 2012), Martin Merki (FDP, 2012) und Franziska Bitzi (CVP, 2017) auf Anfrage schreiben. Wobei Bitzi anfügt, dass ihr die Aufgabe als Stadträtin sehr gut gefalle, «sie ist vielseitig und sinnstiftend – und ich erhalte auch positives Feedback». Mehr könne sie zurzeit aber nicht sagen.

Der Luzerner Stadtrat (von links nach rechts): Stadtschreiberin Michèle Bucher, Martin Merki (FDP), Franziska Bitzi (CVP), Stadtpräsident Beat Züsli (SP), Manuela Jost (GLP), Adrian Borgula (Grüne). Bild: Dany Schulthess

Bei den Wahlen 2020 hatte Martin Merki versucht, Beat Züsli als Stadtpräsident herauszufordern – vergeblich. 2024 soll es wenn möglich wieder eine bürgerliche Kandidatur fürs Stadtpräsidium geben, wie FDP-Präsident Fabian Reinhard sagt. Das Ziel sei wieder ein gemeinsames bürgerliches Ticket. Er fügt an:

«Mein Wunsch ist eine bürgerliche Stadtpräsidentin.»

Namen nennt Reinhard aber keine.

Könnte die amtierende Finanzdirektorin Franziska Bitzi diese bürgerliche Stadtpräsidentin sein? CVP-Präsidentin Karin Stadelmann sagt, dass man das Vorgehen für die Wahlen 2024 noch nicht festgelegt habe. Die Gespräche mit den anderen Parteien seien auf den Herbst geplant.

«Aber es ist richtig, wir wünschen uns, dass der Stadtrat bürgerlicher wird, allenfalls auch durch ein bürgerliches Präsidium. Eine Stimme, die versucht, die verschiedenen Lager zu einen, das ist für die Zukunft unserer Stadt sehr wichtig.»

Ein möglicher Nachteil für eine Kandidatur von Franziska Bitzi könnte ihre Funktion als Finanzdirektorin sein: Die Kombination Stadtpräsidium und Finanzen wurde in der Vergangenheit kritisch gesehen. Doch aus Stadelmanns Sicht ist es nicht zwingend nötig, das Stadtpräsidium von den Finanzen zu trennen: «Wenn jemand gute Arbeit macht und das in der Bevölkerung akzeptiert ist, warum nicht?»

Die grosse Frage ist, mit wem die GLP diesmal paktiert

Doch nicht nur der Kampf um das Stadtpräsidium könnte spannend werden. Die SP greift mit ihrer Zweierkandidatur zwar nicht explizit den GLP-Sitz an. Bei den Wahlen 2020, als die SP bereits mit zwei Personen antrat, war dieser jedoch am stärksten gefährdet. Die GLP konnte den Sitz aber, wohl auch dank der Unterstützung der bürgerlichen Parteien, halten. Wird es 2024 wieder so laufen? «Das muss nicht zwingend so sein. Das hängt davon ab, wie sich die Grünen positionieren», sagt GLP-Präsident Marcel Dürr. Man bereite sich intern auf verschiedene Szenarien vor. Das gelte auch für die Kandidatur, da noch nicht klar ist, ob Manuela Jost nochmals antritt.

Mit welcher Taktik die Grünen in die Wahlen 2024 steigen werden, ist noch offen, wie Co-Präsidentin Christa Wenger sagt. «Es hat noch keine Gespräche mit anderen Parteien gegeben.» Man werde sicher mit der SP und auch der GLP Kontakt aufnehmen. Klar ist, dass die Grünen den Sitz von Adrian Borgula verteidigen wollen und eine Zweierkandidatur zurzeit kein Thema ist, so Wenger. «Wir sind mit verschiedenen Personen im Gespräch, es ist aber noch nichts spruchreif.»

SVP ist schon weit mit der Suche nach Kandidierenden

Die SVP habe bereits zwei Personen gefunden, die bereit wären, für den Stadtrat anzutreten, sagt Präsident Dieter Haller. Die Namen gibt er noch nicht bekannt. Man werde sich intern zuerst für eine dieser Personen entscheiden. Auch das Stadtpräsidium könnte «unter Umständen» ein Thema sein. Das komme aber darauf an, ob und mit wem die anderen bürgerlichen Parteien antreten. Eine gemeinsame bürgerliche Kandidatur sei auch für die SVP denkbar. «Die Gespräche laufen», sagt Haller. Dass die SP zwei Sitze anstrebt, überrascht ihn nicht, sei aber inkonsequent:

«Auf kantonaler Ebene fordert die SP Konkordanz und in der Stadt gefährdet sie diese.»