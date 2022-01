Stadt Luzern: Teil der Ufermauer am St. Karliquai abgerutscht

Stadt Luzern Ufermauer am St.Karliquai rutscht unerwartet ab – Strasse für Fahrzeugverkehr gesperrt Am Dienstagvormittag ist bei Instandsetzungsarbeiten ein Teil der Ufermauer beim St.Karliquai abgerutscht. Dabei wurde eine Mischwasserleitung beschädigt. 18.01.2022, 16.41 Uhr

Im Abschnitt zwischen dem Fischabstieg beim Kraftwerk Mühlenplatz und erster Buhne ist bei Arbeiten an der Ufermauer am St.Karliquai in der Stadt Luzern ebendiese unerwartet auf einer Länge von rund 15 Metern abgerutscht.