Stadt Luzern «Strandleben» auf der Ufschötti kann endlich starten – mit Hotdogs, Vegi-Menüs und Surf-Events Die Sommerbar-Saison ist eingeläutet: Mit einem Jahr Verspätung ist nun auch die Buvette Strandleben in Betrieb. Mitinhaber Fabian von Holzen erzählt, wie er auf der Ufschötti für Ferienfeeling sorgen will. Miriam Abt Jetzt kommentieren 08.04.2022, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Während noch die letzten Vorbereitungsarbeiten laufen, werden bereits die ersten Kaffees und Frozen Daiquiris ausgeschenkt. Mit etwas wetterbedingtem Verzug konnte das «Strandleben»-Team rund um Fabian von Holzen seine Buvette in der Luzerner Ufschötti eröffnen. Ab Sonntag erwarten sie den ersten Ansturm.

Die Liegestühle sind aufgestellt und bereit für die Kundschaft: Wirt Fabian von Holzen mitten im «Strandleben». Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 6. April 2022)

«Das Ziel ist es, den Leuten das Gefühl des Strandlebens zu vermitteln», sagt Mitinhaber Fabian von Holzen. Für ihn als Wasserliebhaber ist der Holzpavillon direkt am Vierwaldstättersee der beste vorstellbare Arbeitsort.

Hotdogs und DJ-Sets

Entsprechend naheliegend ist es, dass eine Zusammenarbeit mit dem Verein Waveup geplant ist; eine Surf-Community, die schweizweit Events rund ums Wellenreiten veranstaltet. Auch in der Ufschötti sollen künftig solche Veranstaltungen stattfinden. Musikeinlagen werden ebenfalls Platz haben – etwa DJ-Sets mit Vinyl hat von Holzen im Kopf.

Bei ihrem Angebot setzt die Buvette auf Regionales. So haben zum Beispiel die meisten Komponenten des Hotdogs ihren Ursprung in Luzern; die Wurst hat ein Mitarbeiter selber konzipiert, hergestellt wird sie von der Metzgerei Blättler. 11 Franken wird das Endprodukt kosten, dafür hat von Holzen aber auch konkrete Ziele:

«Wir wollen den besten Hotdog der Stadt haben.»

Ausserdem bestehen Kooperationen mit der Non-Profit-Organisation «Wasser für Wasser» sowie der IG Arbeit. Letztere wird für die Buvette vegetarische und vegane Essensangebote produzieren. Luzerner Hersteller stehen auch bei den Getränken im Fokus: Neben dem Standardsortiment wird jeden Monat ein anderes Bier aus einer lokalen Mikrobrauerei angeboten.

Von Holzen zählt auf die grosse Beliebtheit der Ufschötti und sein Netzwerk, das er durch seine langjährige Tätigkeit in der Gastro-Branche in Luzern hat – etwa in der Haifishbar und in der Gewerbehalle. Für ihn und das Team gelte es nun in erster Linie herauszufinden, was bei der Kundschaft gut ankommt und das Angebot entsprechend anzupassen. «Wir möchten damit möglichst viele Leute ansprechen», betont der Wirt.

Auf dem Kiesplatz in der Ufschötti steht ein neuer Holzpavillon, erstellt von der Schreinerei Klaus Odermatt in Kriens. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 6. April 2022)

Einsprachen sorgten für ein Jahr Verspätung

Bis zur Eröffnung der neuen Buvette war es ein langer Weg: Die Juryvergabe des Standplatzes wurde ein Fall für das Bundesgericht. Auch sorgten Einsprachen von mehreren Anwohnenden sowie der IG Alpenquai für Unsicherheit. Im Sommer 2021 erhielt von Holzen zwar die Baubewilligung, doch da war es bereits zu spät für eine Eröffnung der Buvette im selben Sommer. Daher richtete die Stadt Luzern ein Überbrückungsangebot ein. Nun steht den Gastronomen aber nichts mehr im Weg – sofern das Aprilwetter hält.

Die Stadtluzerner Buvetten im Überblick In verschiedensten Ecken der Stadt Luzern wurde diese Woche ebenfalls die Buvetten-Saison eingeläutet. Sowohl der «Nordpol» am Reusszopf als auch die beiden Sommerbars auf dem Inseli (Buvette und Volière) haben den Betrieb wieder aufgenommen. Am 19. April eröffnet zudem die Buvette beim Südpol, und am 23. April startet das mobile Gartencafé Bistro Mes Amis bei der Villa Musegg in seine zweite Saison. Das Sommercafé beim Wagner Museum öffnet erst im Mai.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen