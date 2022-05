Stadt Luzern Umstrittener Skulpturenpark beim Konsi Dreilinden soll nur eine kleine Fläche beanspruchen An der Generalversammlung des Quartiervereins informierte Baudirektorin Manuela Jost über die Pläne für den Dreilindenpark – und glättet damit die Wogen. Simon Mathis Jetzt kommentieren 09.05.2022, 17.31 Uhr

Der kanadische Kunstsammler Robert Landau hat grosse Pläne im Stadtluzerner Dreilindenpark: Er will die drei historischen Gebäude auf dem Areal mieten, um sie geschäftlich, aber auch für öffentliche Veranstaltungen und Ausstellungen zu nutzen. Vorgesehen ist zudem ein sogenannter «Skulpturenpark» rund um die Villa Vicovaro, dem ehemaligen Konservatorium. Zurzeit ist das Vorhaben blockiert, da sich das Kantonsgericht mit zwei Einsprachen gegen die dafür nötige Umzonung beschäftigt.

Schon jetzt stehen neben der Villa Vicovaro Skulpturen. Robert Landau schweben allerdings modernere Stücke vor. Bild: Pius Amrein (Luzern, 22. Februar 2022)

Derweil hadert auch der Quartierverein Wesemlin-Dreilinden mit dem geplanten Skulpturenpark. In einem offenen Brief verlangte der Vorstand weitere Informationen und lud Baudirektorin Manuela Jost (GLP) am Freitag zur Generalversammlung des Vereins ein. Auch wir durften teilnehmen – und haben den Ausführungen der Stadträtin zugehört.

Acht bis zehn Skulpturen angedacht

Baudirektorin Manuela Jost. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. März 2020)

Manuela Jost legte tatsächlich einige Infos auf den Tisch, die bisher so klar nicht kommuniziert worden sind. Die Skulpturen würden lediglich auf einem kleinen Gebiet des Dreilindenparkes platziert: nämlich auf höchstens 2500 Quadratmetern rund um die Villa. Zum Vergleich: Der gesamte Park ist 35'000 Quadratmeter gross. Für Freizeitaktivitäten bleibe also genügend Platz. Die «örtlich konzentrierte» Positionierung der acht bis zehn Plastiken sei noch nicht definitiv festgelegt.

Sie betonte, dass es zu keiner Einzäunung komme – und dass der Park ohne Einschränkungen öffentlich zugänglich bleibe. Landau miete lediglich die drei Gebäude, der Park selbst bleibe im Besitz der Stadt. Die vom Verein monierte Funkstille erklärte Jost mit dem laufenden Rechtsverfahren. «Ein Baugesuch benötigt Rechtssicherheit», erläuterte sie.

«Solange diese Sicherheit fehlt, ist logisch, dass Landaus Finartis AG kein Projekt ausarbeitet. Das kann man bedauern, ist aber wirtschaftlich nachvollziehbar.»

Dennoch entschuldigte sich Jost für die Funkstille. Sobald die rechtliche Blockade gelöst sei, würde der Quartierverein ins Boot geholt, versprach sie.

Die Villa Vicovaro im Dreilindenpark. Bild: Pius Amrein (Luzern, 22. Februar 2022)

«Genugtuung» beim Vorstand

Vereinspräsident Urs Zürcher verdankte Josts Rede mit einem Topf voller Gras und meinte schalkhaft: «Wir überreichen dir eine kleine Rasenfläche und sind zuversichtlich, dass du dafür eine schöne Zone findest, ohne dass jemand Beschwerde einreicht.» Auf Anfrage unserer Zeitung sagt Zürcher, der Vorstand habe Manuela Josts Ausführungen, insbesondere zum Weglassen von Einfriedungen und Einzäunungen, «mit Genugtuung» zur Kenntnis genommen.

«Jetzt ist die Ausgangslage transparenter als zuvor», hält er fest. Vor allem die Aussagen zur Zahl der Skulpturen würden Unsicherheiten zerstreuen. Wichtig sei dem Verein, bei der Ausarbeitung des Skulpturenpark-Konzeptes mitreden zu können – was Jost versprochen hat.

«Die neuen Infos stimmen uns zuversichtlich. Wir sind bereit, konstruktiv an einer Lösung mitzuarbeiten, sobald die rechtliche Blockade aufgelöst ist.»

Einzig mehr Fakten zur künftigen Nutzung der Gebäude vermisst Zürcher. Dass die Finartis AG keinen weiteren Investitionen tätigt, bevor nicht Rechtssicherheit herrscht, könne der Quartierverein allerdings «durchaus nachvollziehen». Die zurückhaltende Strategie der Stadt ebenfalls. Jetzt müssten einfach alle auf das Urteil des Kantonsgerichts warten.

Eine weitere Ansicht der Villa. Bild: Pius Amrein (Luzern, 22. Februar 2022)

