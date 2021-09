Stadt Luzern Unbewilligte Demonstration von Coronamassnahmen-Gegnern sorgt für Verkehrsbehinderungen – 60 Wegweisungen und Pfefferspray Am Samstag machen sich die Gegner der Corona-Massnahmen in Luzern lauthals bemerkbar. Rund 1500 Demonstrierende zogen durch die Innenstadt – die Luzerner Polizei ist vor Ort präsent. Sie sprach 60 Wegweisungen aus und setzte Pfefferspray ein. Sandra Peter Aktualisiert 11.09.2021, 17.02 Uhr

Der Demonstrationszug überquert die Seebrücke. Bild: Sandra Peter (Luzern, 11. September 2021)

Rund 1500 Personen waren es, die an einer unbewilligten Demonstration am Samstagnachmittag durch die Luzerner Innenstadt zogen, wie Christian Bertschi, Chef Kommunikationsdienst der Luzerner Polizei, auf Anfrage sagte. Die Luzerner Polizei hat im Rahmen dieser Kundgebung rund 60 Wegweisungen ausgesprochen, wie sie in einer Mitteilung schreibt.