Luzern: Kollision mit Lieferwagen unter Drogeneinfluss

Stadt Luzern Unter Drogeneinfluss gegen parkierten Lieferwagen geprallt – niemand verletzt Am Donnerstagnachmittag prallte ein Autofahrer an der Bireggstrasse in Luzern gegen einen parkierten Lieferwagen. Verletzt wurde niemand. Ein Drogenschnelltest beim Fahrzeuglenker zeigte ein positives Ergebnis. 28.01.2022, 13.43 Uhr

Es entstand ein Sachschaden von 20’000 Franken. Bild: Luzerner Polizei

Kurz nach 16 Uhr fuhr ein Autofahrer am Donnerstag in der Stadt Luzern durch die Bireggstrasse in Richtung Obergrundstrasse. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, geriet das Fahrzeug allmählich nach links und prallte schliesslich mit der linken Frontecke gegen einen parkierten Lieferwagen. Verletzt wurde niemand.