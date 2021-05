Porträt Unter ihm hat Energie Wasser Luzern fast 700 Millionen Franken investiert Stephan Marty (60) tritt nach elf Jahren als Geschäftsleiter von Energie Wasser Luzern zurück. In dieser Zeit hat das städtische Unternehmen grosse Projekte angepackt, um nachhaltiger zu werden. Dennoch gab es Kritik von links. Stefan Dähler 13.05.2021, 16.30 Uhr

Die Dimensionen sind beeindruckend: 658 Millionen Franken hat Energie Wasser Luzern (EWL) in den elf Jahren investiert, in denen Stephan Marty (60) Vorsitzender der Geschäftsleitung war. Davon flossen rund 200 Millionen in den Werkunterhalt, der Rest in Grossprojekte wie das Fernwärmenetz im Rontal, die See-Energienetze in Horw, Kriens sowie der Stadt Luzern, das Rechenzentrum im Warteggstollen oder den Aufbau des Glasfasernetzes in Luzern und Kriens.

Anfang Monat hat Marty die Leitung des Unternehmens, das zu 100 Prozent der Stadt Luzern gehört, an seinen Nachfolger Patrik Rust übergeben. Blickt er zurück, nennt Marty die Festlegung der Unternehmensstrategie 2010 als Meilenstein. «Diese ist die Grundlage für all die Investitionen. Damals beschlossen wir, in Richtung erneuerbare Energien und Digitalisierung zu gehen.» Hintergrund war, dass bei den klassischen EWL-Geschäftsfeldern Elektrizität und Gas die Erträge zurückgingen. Die Treiber dafür waren die Strommarktliberalisierung und die vermehrte Isolation von Gebäudehüllen.

Stephan Marty im «Roten Haus» auf dem EWL-Areal an der Industriestrasse. Dieses diente früher der Gasaufbereitung. Heute finden darin Veranstaltungen statt. Bild: Pius Amrein (Luzern, 10. Mai 2021)

Vollzogen ist der Wandel noch lange nicht. Erdgas ist mit 47 Prozent Anteil am Gesamtumsatz nach wie vor das grösste Geschäftsfeld von EWL, auch wenn die Tendenz sinkend ist. Mit der Fernwärme schreibe man inzwischen schwarze Zahlen, bei der Telekommunikation mit dem Glasfasernetz und als Internet-Anbieterin sei das noch nicht der Fall.

Es stehen noch höhere Investitionen an

«Wir sind auf dem Weg zur Dekarbonisierung, aber nun muss ein Zacken zugelegt werden», sagt Marty. Es stehen in den nächsten Jahren nochmals höhere Investitionen an. Denn der Stadtrat erarbeitet aufgrund der übergeordneten Vorgaben des Parlaments eine neue Eignerstrategie, die vorsieht, dass EWL vollständig auf erneuerbare Energien umsteigt. Bis wann, ist noch nicht entschieden. Im Raum steht eine Zeitspanne von 2030 bis 2050.

Aufgrund dieses Auftrags an EWL sei nun der richtige Zeitpunkt, die Unternehmensstrategie zu überarbeiten. Diese Aufgabe soll Martys Nachfolger übernehmen:

«Ich freue mich auf neue Aufgaben, ohne operativ tätig zu sein. Die hohe Belastung durch die grosse Verantwortung und den Zeitaufwand ist nicht zu unterschätzen.»

Für die kommenden Herausforderungen – gerechnet wird mit Investitionen von rund einer Milliarde Franken für die Dekarbonisierung – sei EWL gut gerüstet. «Trotz der vielen Projekte beträgt die Nettoverschuldung der EWL-Gruppe nur 48 Millionen Franken», sagt Marty. Dies bei einem Eigenkapital von rund 590 Millionen. Der Gewinn blieb über die Jahre relativ konstant und betrug jeweils um die 30 Millionen Franken. «Der Ertragsrückgang bei den klassischen Geschäftsfeldern war kleiner als zunächst angenommen», sagt Marty. Das 70-Millionen-Darlehen der Stadt, das die Stimmbevölkerung 2013 bewilligt hatte, habe man daher bisher noch nicht benötigt – was sich aber bald ändern dürfte.

Stephan Marty (rechts) gemeinsam mit Stadtrat Adrian Borgula im Vorfeld der Abstimmung über das 70-Millionen-Darlehen.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 22. November 2013)

Seit 1998 bei EWL Stephan Marty (60) wuchs im Kanton Uri auf und machte eine Ausbildung zum Elektromonteur. Später besuchte er die Hochschule für Technik und Architektur in Horw. 1998 kam er als Leiter Energiewirtschaft zu EWL, die damals noch Teil der Luzerner Stadtverwaltung war und «Städtische Werke» hiess. Die Auslagerung in eine Aktiengesellschaft 2001 konnte Marty bereits mitprägen. Der Schritt erfolgte vor dem Hintergrund der sich anbahnenden Liberalisierung des Strommarkts. Damals wurde das Unternehmen in Energie Wasser Luzern umbenannt. Die Abkürzung EWL war übrigens bereits in der Bevölkerung verankert – die Städtischen Werke hiessen früher Elektrizitätswerke Luzern, kurz: EWL.

Betriebswirtschaftlich steht EWL also gut da. Von der Politik wurde das städtische Unternehmen seitens der Linken dagegen kritisiert; der Wandel zu erneuerbarer Energie werde zu langsam vollzogen. Marty sagt dazu: «Projekte im öffentlichen Raum zu realisieren, benötigt viel Zeit.» Von der Gründung der Tochterfirma Seenergy AG bis zur Inbetriebnahme der See-Energiezentrale in Horw seien beispielsweise sieben Jahre vergangen. Es handle sich stets um eine «Güterabwägung», sagt Marty. «Wie hoch gewichtet man den Naturschutz oder den Erhalt von schönen, aber schlecht isolierten Gebäuden? Mutet man es den Anwohnern zu, eine Strasse aufzureissen, um Werkleitungen zu verlegen?» Ausserdem sei man bei der See-Energie im Vergleich zu anderen Städten schon sehr weit. Luzern war 2016 zudem die erste Schweizer Stadt mit einem flächendeckenden Glasfasernetz. Marty betont:

«Wir sperren uns nicht gegen die Energiewende, sondern betrachten diese als Chance.»

Denn derzeit heize nach wie vor ein grosser Teil der Luzerner Haushalte mit Öl. «Steigen diese auf erneuerbare Energien um, können wir zusätzliche Kunden gewinnen.»

Marty persönlich würde es begrüssen, wenn die Stadt EWL bis 2050 Zeit liesse bis zur vollständigen Umstellung. «Der Bund, der Kanton Luzern und auch die EU streben Klimaneutralität bis 2050 an.» Sollte das Stadtparlament einen früheren Zeitpunkt beschliessen, werde EWL selbstverständlich auf dieses Ziel hinarbeiten. «Die Politik muss sich aber bewusst sein, dass wir dann Unterstützung brauchen. Nicht nur finanziell. Auch bei der Güterabwägung, bei welcher der Klimaschutz einen höheren Stellenwert erhalten muss.»

Politik nimmt zunehmend Einfluss

Dass die Politik EWL Vorgaben machen will, sei generell mehr zu spüren als in den ersten Jahren nach der Auslagerung 2001. «Damals ging es im Wesentlichen darum, sich auf die Strommarktöffnung vorzubereiten. Nun spielt die Nachhaltigkeit eine viel grössere Rolle.» Es sei richtig, dass die Stadt als Eigentümerin strategische Ziele festlegt wie den Atomausstieg 2045 oder eine klimaneutrale Energieversorgung. «Doch wie man zu diesem Ziel gelangt, sollte dem Unternehmen überlassen sein», sagt Marty. Vorstösse, die auch operative Tätigkeiten zum Thema machen, hätten jedoch zugenommen. Zuletzt wurde etwa kritisiert, dass EWL Mitglied des Verbands der schweizerischen Gasversorger ist. Marty:

«Diese Tendenz ist heikel. Es darf nicht zu einer Vermischung von Energiepolitik und operativer Unternehmensführung kommen.»

Die Entscheidungskompetenzen würden unklar und eine klare Ausrichtung auf den Mark und die Kundenbedürfnisse für EWL schwierig. Alles in allem ist Marty aber froh darüber, die Stadt hinter sich zu wissen. «Unsere Organisationsform ist ideal. Dank der privatrechtlichen Organisation haben wir die nötige unternehmerische Flexibilität. Die Stadt als Eigentümerin garantiert für Stabilität und das hilft zum Beispiel, zu guten Konditionen Kredite aufzunehmen.»

Eine Folge dieser Konstellation war auch, dass Marty aufgrund entsprechender Forderungen des Parlaments seinen Lohn offenlegen musste (gemäss Geschäftsbericht belief sich dieser 2020 inklusive Nebenleistungen auf rund 390'000 Franken). «Das war zu Beginn unangenehm, da ich als Person stark im Fokus stand.» Er habe viele Reaktionen erhalten. «Das flachte aber schnell ab.»

Eines von zahlreichen EWL-Projekten: Stephan Marty (Mitte) bei der Eröffnung einer Energiezentrale zur Nutzung der Abwärme von Swiss Steel mit Carlo Mischler von Swiss Steel (links) und dem damaligen Regierungsrat Robert Küng. Bild: Corinne Glanzmann (Emmenbrücke, 7. März 2018)

Wettbewerbskommission erzwang Gas-Liberalisierung

Eine Niederlage war das Urteil der Wettbewerbskommission, die 2020 entschied, dass EWL seine Gasleitungen auch für andere Anbieter öffnen muss. Es handelte sich um einen Entscheid mit Signalwirkung für die ganze Schweiz. «Das war unangenehm, wir haben seither zusätzliche Kunden verloren. Letztlich verstärkt das Urteil die Tendenz, dass Gas als Geschäftsfeld unter Druck gerät.» Es sei auch erschwerend für die Energiewende. Marty:

«Es besteht die Gefahr, dass bei der Umstellung auf nachhaltige Energien ein Kunde oder eine Kundin von einem anderen Anbieter weiterhin Gas beziehen will, und EWL muss dazu die Leitungen zur Verfügung stellen.»

Solange Erdgas günstiger sei als etwa See-Energie, sei das ein durchaus realistisches Szenario. «Es braucht daher Massnahmen wie eine Lenkungsabgabe.» Eine solche ist im CO 2 -Gesetz, das am 13. Juni vors Volk kommt, vorgesehen. Marty setzt sich für ein Ja ein. «Es gäbe einen massiven Schub für nachhaltige Energien. Ohne dieses Gesetz dagegen würde ein schneller Ausstieg aus fossilen Energieträgern sehr schwierig.»

Wenn es um EWL geht, spricht Marty immer noch von «Wir». Ganz verlassen wird er das Unternehmen nämlich nicht. Obwohl nicht mehr Geschäftsleiter, wird er nach wie vor strategische Aufgaben wahrnehmen. An der Generalversammlung im Juni soll er in den Verwaltungsrat gewählt werden. «Mein Ziel ist es, auch ausserhalb von EWL noch andere Tätigkeiten zu finden.» Daneben will er mehr Zeit haben für Hobbys wie Musik, Tanzen oder Skitouren – «das Leben etwas mehr geniessen».