Stadt Luzern Velofahrer prallt in Ast und stürzt schwer – Polizei sucht Zeugen Ein 64-jähriger Mann fuhr auf dem Veloweg an der Reussmatt in einen Ast, den wohl jemand absichtlich als Hindernis auf den Weg gelegt hatte. 06.04.2021, 15.47 Uhr

(jus) Der Unfall ereignete sich am 29. März, am Nachmittag um 16.30 Uhr. Ein Velofahrer fuhr an der Reussmatt in der Stadt Luzern in einen Ast, der den Veloweg versperrte. Der 64-Jährige stürzte und erlitt Hüftverletzungen, die im Spital operiert werden mussten. Die Luzerner Polizei geht gemäss Mitteilung davon aus, dass der Ast absichtlich als Hindernis auf den Veloweg gelegt worden ist.