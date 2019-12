Stadt Luzern: Velofahrerin verletzt sich bei Überholmanöver eines Lastwagens Eine Velofahrerin ist auf der Spitalstrasse in der Stadt Luzern gestürzt, als ein Lastwagen sie überholte. Die Polizei sucht nun den Chauffeur. 17.12.2019, 09.42 Uhr

(fmü) Eine Velofahrerin wurde auf der Spitalstrasse in Luzern am Montagmorgen um 8.50 Uhr von einem Lastwagen überholt und kam dabei zu Fall. Der Lastwagenlenker fuhr weiter, ohne sich um die verletzte Velofahrerin zu kümmern, wie die Luzerner Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Frau begab sich selbständig in ärztliche Behandlung.