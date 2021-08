Bahnhofstrasse Luzern: Das ist bis 2025 geplant

Stadt Luzern Velostation, autofreie Zone, mehr Bäume: Jetzt wird's bei der Bahnhofstrasse konkret Für drei Projekte am linken Reussufer beantragt der Luzerner Stadtrat beim Parlament einen Kredit von gut 27 Millionen Franken. Simon Mathis 19.08.2021, 11.00 Uhr

Die Aufwertung der Stadtluzerner Bahnhofstrasse gibt seit Jahren zu reden. Bereits 2013 sprachen sich die Stimmbürger für eine möglichst autofreie Begegnungszone aus – deren Umsetzung liess aber lange auf sich warten. Jüngst führte auch die geplante Velostation unter der Bahnhofstrasse zu reden: Die Kosten für das Projekt stiegen von 14 auf 17 Millionen Franken, was bei den Bürgerlichen den Wunsch nach einer Bewirtschaftung der Veloplätze weckte.

Am Donnerstagvormittag hat der Stadtrat nun einen Bericht und Antrag (B+A) vorgestellt, der drei Projekte zum Gesamtprojekt «Die neue Bahnhofstrasse» zusammenfasst: Die Neugestaltung der Bahnhofstrasse, die Velostation an der Reuss und die Aufwertung der Seidenhofstrasse.

Visualisierung: PD/Stadt Luzern

Für rund 7,78 Millionen Franken will der Stadtrat die Bahnhofstrasse und den Theaterplatz neu gestalten, um die Lebens- und Aufenthaltsqualität im Stadtzentrum zu erhöhen. Die gesamte Bahnhofstrasse soll «weitgehend autofrei, lärm- und verkehrsberuhigt» werden, heisst es im B+A. Die ganze Fläche soll zu einer Begegnungszone werden, in der Fussgänger Vortritt geniessen.

Geplant ist eine Flaniermeile mit einer zusätzlichen Baumreihe zur bereits bestehenden, daneben eine Asphalt-Fahrspur vor allem für Velos. Zwischen den Bäumen soll eine Mergelfläche entstehen. Entlang der Reuss sind neue Sitzflächen vorgesehen. Entlang der Häuserfassaden will der Stadtrat kleinere Bäume in grossen, mobilen Gefässen platzieren, wobei diese zusätzlich als Sitzgelegenheiten dienen sollen.

Visualisierung: PD/Stadt Luzern

Auf dem Theaterplatz sollen die Massnahmen «vergleichsweise kostengünstig» und provisorisch ausfallen. Dies deshalb, weil der Architekturwettbewerb zum Neuen Luzerner Theater noch nicht angelaufen ist, die künftige Aussengestaltung also noch völlig offen ist. Der Stadtrat will das Niveau des Theaterplatzes leicht anheben, sodass eine ebene, hindernisfrei begehbare Fläche ohne grosse Absätze entsteht:

Visualisierung: PD/Stadt Luzern

Die Theaterbox soll voraussichtlich bis 2026 oder bis zum Baustart des Neuen Theaters bestehen bleiben, Veranstaltungen wie der Swiss City Marathon, der Wochenmarkt und Monats-Warenmarkt bleiben laut Stadtrat weiterhin möglich.

Visualisierung: PD/Stadt Luzern

Schon jetzt ist die Bahnhofstrasse für den motorisierten Verkehr teilgesperrt. Künftig wird auf der ganzen Strecke ein Verbot gelten – mit Ausnahme von Zubringern, Taxis und Cars. Es gilt ein Tempolimit von 20 km/h. Die künftige Verkehrsführung soll wie folgt aussehen:

Im vorderen Teil der Bahnhofstrasse plant der Stadtrat eine unterirdische Velostation für 17,8 Millionen Franken. Der beantragte Kredit beinhaltet zusätzlich 1,46 Millionen Franken für die Betriebskosten, umfasst also insgesamt 19,26 Millionen Franken. Die Station wird Platz für bis zu 1500 Veloabstellplätze bieten. Erschlossen wird sie mit einer vier Meter breiten Rampe vor dem Gebäude der Swisscom und der Raiffeisenbank:

Visualisierung: PD/Stadt Luzern

Die Velos und E-Bikes können übereinander in Doppelstockparkern abgestellt werden. Von der Velostation soll ein direkter Zugang zur Personenunterführung im Bahnhof bestehen. Der Stadtrat will 700 Plätze gebührenfrei anbieten und 500 Plätze kostenpflichtig. Dafür sind zwei Sektoren vorgesehen:

Der kostenpflichtige Sektor soll den Nutzern Mehrwerte bieten, indem sie etwa näher beim Bahnhofseingang liegen und höheren Diebstahlschutz aufweisen. Ein ähnliches Konzept bestehe bei der Velostation am Bahnhof Basel. «Das Konzept funktioniert sehr gut», schreibt der Stadtrat. Sowohl gebührenpflichtige Plätze also auch Gratisparkplätze seien gleichermassen ausgelastet. Die Exekutive rechnet mit einem jährlichen Ertrag von rund 65'000 Franken. Um die Velofahrerinnen und Velofahrer an das Angebot zu gewöhnen, sollen in den ersten zwei Jahren alle Plätze kostenlos zur Verfügung stehen.

So soll die Velostation von innen aussehen:

VIsualisierung: PD/Stadt Luzern

Die Aufwertung der Seidenhofstrasse ist das kleinste der drei Projekte; laut Stadtrat kostet es voraussichtlich 0,67 Millionen Franken. Da für neue See-Energie-Leitungen die Strasse aufgebrochen werden muss, will der Stadtrat die Gelegenheit für weitere Massnahmen nutzen. Auch die Seidenhofstrasse soll barrierefrei und an das neue Niveau der Bahnhofstrasse angepasst werden:

Visualisierung: PD/Stadt Luzern

Obwohl der Stadtrat die drei Projekte zusammen denkt und ausführen will, wird das Parlament die jeweiligen Kredite unabhängig voneinander behandeln. Das wir voraussichtlich im Oktober geschehen. Da der Ausführungskredit der Velostation über 15 Millionen Franken beträgt, unterliegt er dem obligatorischen Referendum. Die Stadtluzerner Stimmbevölkerung wird am 13. Februar 2022 über das Projekt entscheiden.

Den Baubeginn hat der Stadtrat in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 angesetzt, sofern die Baubewilligungen vorliegen. Die Gesamtbauzeit schätzt die Stadt auf drei bis dreienhalb Jahre. Wenn alles wie geplant läuft, könnte das Gesamtprojekt «Neue Bahnhofstrasse» also Ende 2025 fertiggestellt sein.

Die neue Bahnhofstrasse im Video: