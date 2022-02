Knallfrosch mischt im Abstimmungskampf um Velostation mit

Stadt Luzern Velostation: Der «Knallfrosch» mischt im Abstimmungskampf mit – jetzt nimmt das Bundesamt für Kultur Stellung Die Kastanienbäume an der Luzerner Bahnhofstrasse sind in einem Schutzinventar des Bundes aufgeführt. Eine Fällung der Bäume würde man in Bern dennoch gelassen nehmen. Robert Knobel 18.02.2022, 15.42 Uhr

Über ein Dutzend Kastanienbäume sollen im Zuge der Bauarbeiten für die Velostation und die Neugestaltung Bahnhofstrasse gefällt werden. Die Allee wird später aber wieder durch neue Bäume ersetzt. Dominik Wunderli (Luzern, 10. November 2021)

Kurz vor der sonntäglichen Abstimmung über die Velostation sorgt die Luzerner Fasnachtszeitung «Knallfrosch» nochmals für Wirbel um die geplante Fällung von 14 Kastanienbäumen an der Bahnhofstrasse. Die Kastanienallee sei im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder (Isos) mit dem höchsten Erhaltungsziel belegt, heisst es im aktuellen Knallfrosch. Wenn dem so ist, wäre dies Wasser auf die Mühlen des Vereins Baumfreunde, welcher die Kastanienbäume mittels Einsprache gegen das Bauvorhaben an der Bahnhofstrasse retten will.

«Eine Frage der Interessenabwägung»

Fragen wir also beim Urheber des Isos-Inventar, dem Bundesamt für Kultur (BAK) nach. «Die Kastanien sind als gestalterisches Element der Flusspromenade wichtig», schreibt das BAK. Die Bahnhofstrasse befinde sich in einer Zone mit «Erhaltungsziel a». Das bedeutet, dass «für das Ortsbild wesentliche Vegetation und Altbauten» bewahrt werden sollen. «Ob die Bäume in diesem konkreten Fall gefällt werden können oder nicht, ist Gegenstand einer Interessenabwägung, in die nebst dem Isos auch andere Grundlagen und Aspekte einfliessen», schreibt das BAK weiter.

Am Ende wird es sogar mehr Bäume geben als heute

Hinzu kommt, dass die Kastanienallee nicht etwa zerstört werden soll, sondern nach Abschluss der Bauarbeiten (Velostation und Umgestaltung Bahnhofstrasse) wieder hergestellt wird. Es wird künftig sogar mehr Bäume geben als heute – dank einer zweiten Baumreihe.

Der Luzerner Umwelt- und Mobilitätsdirektor Adrian Borgula (Grüne) wehrt sich gegen den Vorwurf des «Knallfroschs», der Stadtrat habe die für die Velostation nötige Baumfällaktion verschwiegen. Borgula verweist auf Infoveranstaltungen und Berichte im Stadtmagazin. Auch im Bericht und Antrag ans Parlament ist erwähnt, dass für die Velostation 14 Bäume weichen müssen. Dort ist auch zu entnehmen, dass selbst wenn die Velostation nicht gebaut wird, vier Bäume gefällt werden müssen – nämlich im Zuge des Projekts Umgestaltung Bahnhofstrasse.

Borgula: «Städtebaulich sehr sensible Lage»

Auch Borgula weist darauf hin, dass alle Bäume wieder ersetzt werden. «Der Stadtrat ist sich der prominenten und städtebaulichen sehr sensiblen Lage selbstverständlich bewusst», so Borgula. Was die Umgestaltung der Strasse betrifft, sei dem Projekt ein «qualifiziertes, aufwendiges Planungsverfahren mit Projektwettbewerb» vorausgegangen. Die Erwähnung der Kastanienallee im Isos sei bei den Planungen durchaus relevant gewesen.

