Verkehrsbetriebe Luzern stellen Flugbus-Betrieb ein

Seit dem Jahr 2009 stellten die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) zusammen mit Partnern ein Flugbus-Angebot zur Verfügung, das Kundinnen und Kunden frühmorgens unter anderem aus der Zentralschweiz an die Flughäfen Zürich und Basel gefahren hat. Nun stellen die VBL den Flugbus-Betrieb per Ende 2021 ein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das VBL-Gebäude im Tribschenquartier. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 26. November 2020)

Grund dafür sei einerseits die Coronakrise. «Die Pandemie stellte das Flugbus-Angebot komplett auf den Kopf», schreiben die VBL. Da im Jahr 2020 die Flugzeuge über Monate auf dem Boden blieben, stand auch der Flugbus-Betrieb mehrere Monate lang still. Zwar habe es im Verlauf von 2021 wieder vermehrt Buchungen gegeben, jedoch nie mehr im Ausmass wie vor Corona.

Fahrzeuge entsprechen nicht mehr den neuen Anforderungen

Der zweite Grund sei eine neue Auflage; sie schreibt vor, dass der Flugbus-Betrieb ab dem Jahr 2022 mit Fahrzeugen verkehren muss, die dem Behindertengleichstellungsgesetz entsprechen. «Diese Kleinfahrzeuge hat die VBL aktuell nicht», heisst es in der Mitteilung. Darum seien die VBL-Verantwortlichen zum Schluss gekommen, den Flugbus-Betrieb per Ende des Jahres 2021 einzustellen.

Der Flugbus war ursprünglich ein gemeinsames Produkt der Verkehrsbetriebe Luzern AG, der Bus und Service AG mit Chur Bus, der Heggli AG aus Kriens und der Autoverkehr Grindelwald AG. Die Heggli AG und Autoverkehr Grindelwald AG zogen sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt vom Flugbus-Betrieb zurück, so die VBL. Da die beiden übrigen Unternehmen im neuen Jahr keine Frühverbindungen mehr anbieten, werde der Flugbus-Betrieb per Ende 2021 in der ganzen Schweiz definitiv eingestellt.