Mann angefahren – Polizei such Zeugen

Stadt Luzern Verkehrsdienstler angefahren – Polizei such Zeugen Am Dienstagmittag wurde ein Mann während dem er Verkehrsdienst leistete von einem Auto angefahren. Der Lenker beging Fahrerflucht. 23.06.2021, 07.56 Uhr

(sok)

Kurz vor dem Mittag wurde am Dienstag, 8. Juni, ein Mann, der auf der Haldenstrasse in Luzern, Höhe Zinggentorstrasse, Verkehrsdienst leistete, von einem unbekannten Auto erfasst. Der Fahrer entfernte sich anschliessend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert oder seine Angaben hinterlegt zu haben, teilt die Luzerner Polizei mit. Nach der Kollision mit dem Auto begab sich der Verunfallte selbständig in ärztliche Behandlung.

Die Luzerner Polizei sucht nun den unbekannten Autofahrer oder Personen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum gesuchten Auto machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.