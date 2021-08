Stadt Luzern Versteigerung: Das Gotthardhaus am Bahnhofplatz kommt unter den Hammer Das prägende Gebäude soll in neue Hände übergehen. Das Mindestgebot beträgt 26 Millionen Franken. Sandra Monika Ziegler 29.08.2021, 17.00 Uhr

Zur Versteigerung steht am 27. September im Luzerner Rathaus auf dem Kornmarkt ein in der Stadt Luzern bestens bekanntes Objekt: das Haus am Luzerner Bahnhofplatz 3. Das Gebäude ist mit seinen 1706 Quadratmetern Mietfläche vollvermietet: an einen Kiosk, an die Heini-Bäckerei, das Bildungszentrum Luzern (BZLU) und die UBS. Die Restlaufzeit der Mietverträge wird mit 3,5 Jahren angegeben und bringt laut den auf der Website der Stadt Luzern aufgeschalteten Eckdaten über 700'000 Franken an jährlichen Mietzinseinnahmen. Interessierte Käuferinnen und Käufer sind mit mindestens 26 Millionen Franken dabei – das ist das Mindestangebot für die Liegenschaft mit einer Grundstücksfläche von 340 Quadratmetern.

Aussenansicht der Liegenschaft Bahnhofplatz 3 (links von der Hauptpost). Bild: Pius Amrein (Luzern, 27. August 2021)

Im Luzerner Stadtarchiv sind einige Details zur Geschichte des Grundstücks zu erfahren. So entstand aus dem ehemaligen Landsitz Moosegg nach mehreren Anläufen in den Jahren 1869 und 1870 ein imposanter Hotelbau, der im Sommer 1870 unter dem Namen Hotel Sankt Gotthard-Terminus eröffnet wurde. Die Verkehrslage zeigte sich damals als äusserst ideal und beförderte den Hotelbau. Denn mit der ebenfalls in den 1870er-Jahren erbauten Seebrücke und dem bereits 1859 erstellten Bahnhof waren Passanten und Gäste gewiss.

Geführt wurde der Betrieb des Hotels Sankt Gotthard-Terminus durch den Zürcher Hotelier Josef Döpfner. Rund 26 Jahre nach der Eröffnung wurde die Fassade gegen den Bahnhof neu gestaltet und nochmals zehn Jahre später der Bau zur Seite Pilatusstrasse erweitert. Diese Pläne und jene für die weiteren Umbauten stammten vom Schweizer Architekten Arnold Bringolf-Hauser (1851–1946). Am 18. März 1964 schliesslich bewilligte der Stadtrat der St.Gotthard AG zwei Neubauten auf der Parzelle und damit den Abriss des Hotels.

Das alte Hotel Sankt Gotthard-Terminus. Bild: PD

Hotel wurde 1964 abgerissen

Das schmucke Haus wurde 1964 abgerissen und in Zusammenarbeit mit dem damaligen Konsortium Schweizerischer Bankverein durch den heutigen Bau ersetzt. Zur Eröffnung im Jahre 1967 titelte am 26. September das «Luzerner Tagblatt»: «Luzern hat wieder ein Gotthard-Restaurant». Im Artikel wird noch auf das früher legendäre «Gotthard-Loch», dem Treffpunkt der kleinen Leute mit seiner «urchigen Keller- Atmosphäre» hingewiesen. In dieser Beiz wurde nicht nur heftig diskutiert und «dicke Zigarren» geraucht, sondern es war auch Ländlermusik live zu hören, wie die Tochter eines damaligen Stammgastes sich heute noch erinnert. Diese Zeiten waren mit der Neueröffnung des Gotthard-Restaurants in der ersten Etage vorbei. Der letzte Wirt war Mike Thomas. Er verliess den Bahnhofplatz Ende 1999.

Vorfahren der heutigen Besitzer hatten damals die Bauherrschaft für den Neubau inne. Heute gehört die Liegenschaft den Geschwistern Hammer. Die fünf Geschwister haben als «Miteigentümergemeinschaft Gotthardhaus» dem Luzerner Teilungsamt den Auftrag zur freiwilligen Liegenschaftsversteigerung erteilt. Auf die Frage, warum es jetzt dazu kommt, sagt eines der fünf Geschwister: «Wir sind alle im Rentenalter und haben uns bewusst fürs Versteigern und nicht für einen Verkauf entschieden, weil damit mehr Interessenten eine Chance haben.»