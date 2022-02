Luzerns Stadtrat will Verkehrssituation beim Freigleis verbessern

Stadt Luzern Verwirrende Verkehrsführung beim Freigleis: Stadtrat will Verbesserungen prüfen Der Knoten beim Neubad soll für Velos optimiert werden. Erste Massnahmen könnten schon bald folgen, ein grösserer Umbau dagegen frühestens 2027. Stefan Dähler 03.02.2022, 11.00 Uhr

Ein Velo biegt von der Sternmattstrasse in das Freigleis ein. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Januar 2022)

Fünf Verkehrswege treffen vor dem Luzerner Neubad aufeinander: die Biregg-, Eschen-, Neustadt- und Sternmattstrasse sowie der Velo- und Fussweg Freigleis. Diese unübersichtliche Situation führt zu Kritik. «Die Verkehrsführung für Velos ist unklar und von ‹kein Vortritt› dominiert», schreiben Grüne/Junge Grüne, SP und GLP in einem gemeinsamen Postulat. Die drei Fraktionen, die im Grossen Stadtrat über eine Mehrheit verfügen, fordern den Stadtrat auf, eine Umgestaltung des Knotens zu prüfen:

«Ziel ist eine klare Verkehrsführung für Velofahrende und Zufussgehende mit möglichst durchgehendem Vortritt auf der Achse Freigleis-Neustadtstrasse.»

Nun liegt die Antwort der Exekutive vor. Diese ist bereit, das Postulat entgegenzunehmen und kurzfristige Verbesserungsmassnahmen zu prüfen. Für deren allfällige Realisierung sei mit Kosten «im tiefen fünfstelligen Bereich zu rechnen», schreibt der Stadtrat.

Mittelfristig will die Exekutive «weitreichendere Lösungsansätze» erarbeiten. Dies im Rahmen der geplanten neuen Überbauung auf den Grundstücken des Neubads und des Feuerwehrdepots. Die Grundlagen für die Entwicklung des Areals würden ohnehin in diesem Jahr erarbeitet. Ab 2023 sei eine Vorstudie zur Planung der Strassenräume geplant. «Es liegt nahe, die Forderungen des vorliegenden Postulates in diesem Zusammenhang zu überprüfen», schreibt der Stadtrat.

Der Kanton muss einverstanden sein

Ob die Vortrittsverhältnisse geändert werden können, werde sich aber erst zeigen. Dies könne die Stadt nicht in Eigenregie entscheiden, denn bei der Biregg- und der Sternmattstrasse bis zum Knoten Steghof handle es sich um eine Gemeindestrasse erster Klasse, die auch übergeordnete Funktionen habe. Das heisst: «Verkehrsanordnungen liegen in der Kompetenz des Kantons», so der Stadtrat.

Eine Veränderung der Vortrittsverhältnisse beim Neubad-Knoten würde «weitreichende Auswirkungen auf den Verkehrsfluss im Quartier zur Folge» haben. «Diese müssten mit einem konkreten Projekt aufgezeigt werden.» Grössere Umsetzungsmassnahmen dürften frühestens ab 2027/28 folgen.