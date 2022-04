Stadt Luzern Von der Kleinstadt in die Neustadt: Flohmarkt zieht wohl definitiv ins Vögeligärtli Am 7. Mai startet die Luzerner Flohmarktsaison – zum zweiten Mal im Vögeligärtli. Wenn sich der Standort auch diesmal bewährt, kehrt der Markt wohl nicht mehr an die Reuss zurück. Sandra Monika Ziegler 05.04.2022, 17.15 Uhr

Aus der Not geboren musste der seit 1978 bestehende Samstags-Flohmarkt letztes Jahr ins Vögeligärtli verlegt werden. Denn am bisherigen Standort an der Reuss war es derart eng, dass eine coronakonforme Durchführung nicht möglich gewesen wäre. Der Standortwechsel sei bei den Standbetreiberinnen und - betreibern gut angekommen, wie Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen, sagt: «Kaum ein Flohmarkt war ohne Vollbelegung. Wir hatten viele positive Rückmeldungen. Geschätzt wurde vor allem, dass es nicht mehr so eng ist.»

Aufgrund dieser positiven Rückmeldungen wird der Flohmarkt 2022 nun ein weiteres Jahr im Vögeligärtli stattfinden. Und wenn sich der neue Standort auch diesmal bewährt, soll der samstägliche Flohmarkt künftig dauerhaft dort stattfinden.

Statt 60 gibt es nur noch 45 Stände

Zwar gibt es in der Neustadt deutlich mehr Platz, doch der Flohmarkt wird trotzdem kleiner als bisher: Während es am Reussufer und in der Burgerstrasse an die 60 Stände gab, sind im Vögeligärtli nur noch 45 vorgesehen. Dafür können neu alle Standbetreiber ein Faltzelt aufstellen, was am alten Ort aus Platzgründen nur vereinzelt möglich war.

Der Flohmarkt – hier 2021 – findet auch dieses Jahr im Vögeligärtli statt. Bild: PD / Stadt Luzern

Am neuen Ort haben alle die gleiche Verkaufsfläche zur Verfügung. Für die 3x2 Meter Verkaufsfläche müssen 28 Franken bezahlt werden. Wer seine Ware feilbieten will, kann sich ab dem 16. April auf dem Onlineportal der Stadt anmelden und zwar für den ersten Flohmarkt vom 7. Mai. Das geht dann die ganze Marktsaison so bis zum letzten Flohmarkt 2022, der am 29. Oktober stattfinden wird. Jeweils drei Wochen vor dem Markttermin kann online ein Platz gebucht und auch bezahlt werden.

Restaurant und Spielplatz bleiben offen

Im Vögeligärtli habe man bereits letztes Jahr Kooperationen umgesetzt, sagt Mario Lütolf: Bei der Lukaskirche bleibt das Parktor offen, dort können drei Stände platziert werden. Und mit der Zentralbibliothek wurde vereinbart, dass links vom Treppenaufgang die Boulevard-Gastronomie und rechts Stände sind. Auch bleibt die Garten-Gastronomie des Restaurants «Bellini» während dem Markt in Betrieb. Mario Lütolf: «Es war uns wichtig, die bestehenden Nutzungen nicht zu verdrängen. So kann auch während dem Flohmarkt Schach gespielt werden und Kinder können weiterhin die Spielgeräte nutzen.»