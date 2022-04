Stadt Luzern Wahlkampf bei den Katholiken: Eine Sitzung im «Hinterzimmer» sorgt für Wirbel im Kirchenrat Die Gewählten Susanna Bertschmann und Stephanie Plersch Jurt betätigen sich im zweiten Wahlgang in den Kirchenrat als Wahlhelferinnen. «Heikel», findet ihr Kirchenratskollege André Bachmann. Bertschmann kontert: Auch Bachmann sei ein Wahlhelfer. Simon Mathis Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Anfang April wählten die Stadtluzerner Katholikinnen und Katholiken drei Personen direkt in den Kirchenrat: die bisherige Präsidentin Susanna Bertschmann-Schmid, Stephanie Plersch Jurt und André Bachmann. Letzterer hatte sich im Wahlkampf mit der Liste «Aufwind» als Herausforderer des Status quo positioniert; er forderte mehr politische Haltung und Aktivismus in der Exekutive. Direkt nach ihrer Wahl betonten die Rivalen Bertschmann und Bachmann ihren Willen, zusammen arbeiten zu wollen.

Das Resultat des ersten Wahlganges.

Wirklich zusammengerauft haben sich die beiden aber offenbar nicht – darauf lässt eine Mitteilung schliessen, die Bachmann am Donnerstagmittag gemeinsam mit zwei Parlamentariern des Grossen Kirchenrates verschickt hat. Darin ist zu lesen: «Gefragt ist die Bereitschaft, sich die Hand zu geben, auch und gerade nach den Wahlen. Davon ist leider aktuell nur wenig zu spüren.»

Ein Treffen im «Hinterzimmer»?

Dazu muss man wissen, dass ein Sitz des Kirchenrates noch vakant ist. Der zweite Wahlgang findet am 8. Mai statt, vier Personen stellen sich erneut zur Wahl: Arun Fabian Pfaff, Christian Brantschen, Michael Zeier-Rast und Urban Frye. Pfaff und Brantschen standen gemeinsam mit Plersch und Bertschmann auf der Liste «Kraftvoll», die gewissermassen den Gegenentwurf der Liste «Aufwind» darstellte. Der Grünen-Kantonsrat Frye ist ein Mitstreiter von Bachmann, während Mitte-Grossstadtrat Zeier-Rast abseits dieser Fronten steht.

Nun heisst es in der Mitteilung: «Wenn in Hinterzimmern an der eigenen Machterhaltung gewerkelt wird, einzelne bereits Gewählte versuchen, sich selbst mit der Ausmarchung des vierten Sitzes besser zu positionieren, kann dies heikel sein.» Mit den «bereits Gewählten» können nur Bertschmann und Plersch gemeint sein. Doch: Wovon spricht Bachmann genau? Auf Anfrage erläutert er: Mitte April habe es eine Sitzung gegeben, an der sich Bertschmann mit dem Kandidaten Christian Brantschen getroffen habe. Ebenfalls zugegen: die Präsidierenden der Pfarreien im Stadtluzerner Pastoralraum. Ziel war es offenbar, eine Strategie zu erarbeiten, um Brantschen zum Sieg zu verhelfen.

Die Gewählten und Stephanie Plersch Jurt (links) und Susanna Bertschmann-Schmid betätigen als Wahlhelferinnen: «Heikel», findet ihr Kollege André Bachmann (rechts). Bild: Simon Mathis (Luzern, 3. April 2022)

«Nicht illegal, aber höchst unüblich»

Bachmann findet dies stossend: Im normalen Politikbetrieb sei es «zwar nicht illegal, aber höchst unüblich», dass gewählte Exekutivmitglieder kraft ihres Amtes für eine Kandidatin oder einen Kandidaten weibeln. «Wenn die beiden Gewählten dies als Privatpersonen täten, wäre es etwas anderes. Aber Susanna Bertschmann agiert hier offenbar als Kirchenratspräsidentin – noch dazu gemeinsam mit den Pfarreien. Dies entspricht nicht meiner Erwartung an Good Governance», moniert er. Und:

«Es entspricht auch nicht meiner Vorstellung von Transparenz gegenüber den Wählerinnen und Wählern.»

Favorit des zweiten Wahlgangs ist eigentlich Arun Fabian Pfaff. Der 27-Jährige ist der jüngste Kandidat und hat als Viertplatzierter gut 90 Stimmen mehr geholt als Christian Brantschen, den die Pfarreien gemeinsam mit Bertschmann nun offenbar unterstützen wollen. Brantschen befand sich auf der Liste der Pfarreiratspräsidierenden, Pfaff jedoch nicht – trotzdem ist auch er gemeinsam mit Bertschmann in der Liste «Kraftvoll» angetreten. «Die ganze Episode zeigt, dass in Sachen Transparenz und Partizipation noch Nachholbedarf besteht», sagt Bachmann.

Befremden über «speziellen» Wahlkampf

Susanna Bertschmann sagt auf Anfrage, dass Bachmanns Mitteilung sie befremde: «Ich weiss ehrlich gesagt nicht, was das soll.» Sie stellt sich auf den Standpunkt, dass sie und ihre Kollegin Plersch nichts Unübliches machen: «Als Mitglieder der Liste ‹Kraftvoll› unterstützen wir natürlich unsere beiden Kollegen Arun Fabian Pfaff und Christian Brantschen.» Das Los habe bestimmt, dass Bertschmann zur Wahlhelferin Brantschens wurde und Plersch zur Wahlhelferin Pfaffs. Der Sitzung mit den Pfarreiratspräsidierenden habe Bertschmann in dieser Funktion beigewohnt, nicht als Kirchenratspräsidentin. Dass das Treffen in ihrem Büro stattfand, habe ausschliesslich praktische Gründe gehabt. Sie und nur sie sei als Unterstützerin von Brantschen eingeladen gewesen. Sie hält fest:

«Mit meinem Amt hat das rein gar nichts zu tun. Abgesehen davon stehen die Pfarreiräte als Organe der pastoralen Seite ausserhalb des Einflussbereichs des Kirchenrats.»

Glückliche Gesichter: Susanna Bertschmann-Schmid (links) und Stephanie Plersch Jurt direkt nach ihrer Wahl. Bild: Simon Mathis (Luzern, 3. April 2022)

Ungewöhnlich findet Bertschmann, dass Bachmann als Gewählter per Mitteilung zwei seiner künftigen Exekutiv-Kolleginnen angreife: «Ein kooperatives Miteinander sieht anders aus.» Für Bertschmann ist klar, dass Bachmann auf «spezielle» Weise Wahlkampf betreibe:

«Ja, wir sind Wahlunterstützerinnen für Pfaff und Brantschen. Und dazu stehen wir auch. Ebenfalls klar dürfte sein, dass André Bachmann als Wahlunterstützer für Urban Frye wirkt. Inwiefern sich das von unserem Engagement unterscheiden soll, ist für mich nicht ersichtlich.»

Sie treten zum 2. Wahlgang an (von links): Arun Fabian Pfaff («Kraftvoll»), Christian Brantschen (ebenfalls «Kraftvoll»), Michael Zeier-Rast («Aus der Mitte») und Urban Frye («Aufwind»). Bilder: PD

Offizielle Informationen zum 2. Wahlgang auf der Website der Katholischen Kirche der Stadt Luzern

