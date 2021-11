Stadt Luzern Weihnachten in der Leuchtenstadt: Hier können Sie in Weihnachtsstimmung schwelgen Der Verein Weihnachten in Luzern gibt Tipps für Weihnachtsmärkte und Adventsaktivitäten – wahlweise mit Schlittschuhen, Musik oder Glühwein. 20.11.2021, 14.48 Uhr

Seit dem Freitag ist auch Rudolfs Weihnachten wieder auf dem Inseli anzutreffen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 28. November 2019)

Nur noch wenige Tage und dann liegt wieder Weihnachtsduft in der Luft. Auch in der Stadt Luzern ist wieder viel los auf Weihnachtsmärkten und Adventsveranstaltungen. Der Verein Weihnachten in Luzern kündigt ein buntes Programm an: