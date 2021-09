Stadt Luzern Wer sind die beiden im neuen FDP-Präsidium und was haben sie vor? Marija Bucher-Djordjevic (42) und Lucas Zurkirchen (29) leiten neu die Stadtluzerner FDP. Sie wollen weniger Schwarz-Weiss-Denken und planen eine liberale Vision für die Stadt. Roman Hodel Jetzt kommentieren 29.09.2021, 16.00 Uhr

Erstmals in ihrer Geschichte wird die Stadtluzerner FDP von einem Co-Präsidium geleitet. Die Parteimitglieder haben Marija Bucher-Djordjevic (42) und Lucas Zurkirchen (29) vor einer Woche gewählt.

Sie leiten die Stadtluzerner FDP neu: Marija Bucher-Djordjevic und Lucas Zurkirchen.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 22. September 2021)

«Ein Co-Präsidium war für uns die Voraussetzung, überhaupt zuzusagen – aus zeitlichen Gründen», sagt Bucher. Denn ihre Tage sind durchgetaktet. Sie führt das Hotel Schlüssel am Franziskanerplatz, doziert an der Schweizerischen Hotelfachschule in Luzern, ist verheiratet und Mutter einer fünfjährigen Tochter. Zurkirchen wiederum arbeitet bei der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ), engagiert sich im Vorstand der City-Vereinigung und ist ebenfalls verheiratet sowie Vater einer fünf Monate alten Tochter. Er sagt: «Man muss sich einfach Zeit dafür freischaufeln und Prioritäten setzen.» Oder wie es Bucher ausdrückt:

«Etwas weniger Schlaf, etwas mehr Organisation.»

Co-Präsidien werden immer beliebter. Gerade bei Parteien. Kritiker monieren allerdings, man wisse nie so genau, wer das Sagen habe. Kürzlich sagte etwa die Präsidentin der kantonalen FDP, Jacqueline Theiler, in unserer Zeitung, sie schätze an der Einerspitze die «klaren Verantwortlichkeiten». Zurkirchen sagt: «Wir werden die Aufgaben aufteilen.» Gewiss sei der Kommunikationsaufwand untereinander grösser, «aber wir werden alles offen und ehrlich ansprechen». Bucher sieht mehr Vor- als Nachteile:

«Wir werden nicht immer einer Meinung sein, aber das ist okay. Vom Profil her ergänzen wir uns ideal.»

Zurkirchen sei politisch erfahren – als ehemaliger Präsident der Jungfreisinnigen, seit 2018 Geschäftsleitungsmitglied der Partei und Verantwortlicher Wirtschaftspolitik bei der IHZ, Bucher wiederum sei mit dem «Schlüssel» eine typische KMU-Unternehmerin in einem typischen KMU-Kanton, noch dazu in der für Luzern wichtigen Tourismusbranche.

Sie ist «stolze Gersauerin» und stolze «Wunsch-Luzernerin»

Für das Co-Präsidium wurden sie angefragt. «Für mich kam das überraschend, aber es ehrt mich unglaublich», sagt Bucher. Der FDP gehört die Juristin zwar seit 13 Jahren an, politisch aktiv war sie bislang aber nicht. Warum überhaupt die FDP? «Ich bin in einem liberalen Umfeld aufgewachsen, bezeichne mich als sehr weltoffen – für mich kamen immer nur die Liberalen in Frage», sagt die gebürtige Serbin, die in Gersau aufgewachsen ist und sich als «stolze Gersauerin» und «stolze Wunsch-Luzernerin» bezeichnet.

Derweil ist Zurkirchen in einem «apolitischen Umfeld» in der Stadt Luzern gross geworden, wie er sagt. Zur FDP zog es ihn, weil sie sich für Werte wie Freiheit, Gemeinsinn und Fortschritt einsetze. Er wolle mitgestalten und Verantwortung übernehmen. Und Letzteres könne die FDP als Volkspartei gut.

«Was uns hingegen weniger liegt, ist, Opposition zu betreiben.»

Nur: Genau dies muss die Partei in Luzern, wo inzwischen die SP tonangebend ist. Aber das soll sich ändern: Die FDP arbeitet an einem liberalen Zukunftsbild der Stadt Luzern. «Wie soll unsere Stadt 2030 aussehen gemäss unseren Wertvorstellungen?» – das ist laut Zurkirchen die zentrale Frage. Die FDP wolle damit wieder vermehrt Themen setzen. Welche, das könne er nach wenigen Tagen im Amt noch nicht sagen. Dies werde sich in den nächsten Monaten zeigen.

Ferner, und das sagen sie mehrfach, wollen sie mit den anderen Parteien «vernünftige» Lösungen suchen – etwas bei der Tourismusstrategie oder Projekten wie dem Durchgangsbahnhof. «Ich wünsche mir dabei weniger Schwarz-Weiss-Denken, mehr Kooperation – aber Fantasielösungen unterstütze ich nicht», sagt Bucher. Und welche Parteien? «Alle, die mit uns zusammenarbeiten wollen», sagt Zurkirchen. Politisch verorten lassen innerhalb der FDP wollen sich die beiden nicht. Sie sagen:

«Wir politisieren sachbezogen, nicht nach dem Links-Rechts-Schema.»

Dass die beiden im Gegensatz zu ihrem Vorgänger Fabian Reinhard nicht im Grossen Stadtrat sitzen, sei kein Nachteil: «Wir haben eine sehr gut aufgestellte Fraktion», so Bucher. «Und über die IHZ und City-Vereinigung bin ich nahe am politischen Tagesgeschäft», ergänzt Zurkirchen. Ihr Vorgänger ist im Übrigen bekannt dafür, den politischen Gegner gerne mal zu provozieren. Hält also auch ein neuer Polit-Stil im FDP-Präsidium Einzug? Bucher sagt schmunzelnd: «Das sehen wir noch.» Zurkirchen schiebt nach: «Zum Glück bleibt Fabian Reinhard dem Parlament erhalten – er wird also dort weiterhin die kritischen Fragen stellen.»

Sie wollen die zwei verlorenen Kantonsratssitze zurückholen

Apropos Parlament: Bereits in eineinhalb Jahren wählt Luzern den Kantonsrat neu. «Wir wollen zwei zusätzliche Sitze holen», sagt Zurkirchen. Es wäre ein Zurückholen. Bei den letzten Kantonsratswahlen 2019 hat die FDP im Wahlkreis Luzern-Stadt zwei Sitze verloren und hält seither noch drei. 2024 folgen die städtischen Wahlen. Hier konnte die FDP 2020 ihren Wähleranteil zwar ausbauen, doch es blieb bei neun Sitzen. Und dann ist da noch der Stadtratssitz von Martin Merki. Wird er eine vierte Amtszeit anhängen? Zurkirchen sagt:

«Wir sind mit unserem Stadtrat im Gespräch und werden dies zu gegebener Zeit kommunizieren.»