Stadt Luzern «Auch Genossenschaften können nicht zaubern»: Die Mietzins-Debatte geht weiter Nach der Allgemeinen Baugenossenschaft Luzern (ABL) gerät nun auch die Wohngenossenschaft Geissenstein EBG in Kritik; die Miete der geplanten Überbauung Eichwald käme zu teuer. Der Verband der gemeinnützigen Wohnbauträger Schweiz relativiert die Bedenken. Simon Mathis 10.07.2021, 05.00 Uhr

Bis am 20. Juli entscheiden Genossenschafterinnen und Genossenschafter über ein Grossprojekt auf dem Eichwald-Areal bei der Luzerner Allmend. Dort plant die Wohngenossenschaft Geissenstein-EBG eine Überbauung mit 49 Mietwohnungen. Kostenpunkt: knapp 30 Millionen Franken.

So soll das Bauprojekt Eichwald dereinst aussehen. Visualisierung: Nightnurse Images

Die Mitglieder hiessen den Baurechtsvertrag mit der Stadt Luzern für das das Projekt Eichwald bereits 2018 an einer Urabstimmung gut. Mittlerweile aber sorgt der Eichwald in unter gewissen Genossenschaftern für Unmut.

Im Vergleich zu 2018 sei das Projekt in wichtigen Punkten verändert worden – das steht in einem Brief, der unserer Zeitung vorliegt. Unterzeichnet haben ihn über 50 Genossenschafter von insgesamt rund 3000. Einerseits sei die Zahl der geplanten Wohnungen im Vergleich zum damaligen Konzept gesunken; von 56 auf 49. Andererseits habe sich der vorgesehene Mietzins verteuert. So sei der Durchschnittspreis für eine 4,5-Zimmer-Wohnung von 1570 auf 2090 Franken geklettert. Damit liege der durchschnittliche Mietzins pro Quadratmeter und Jahr höher als im Stadtluzerner Schnitt.

EBG: Mietzins «realistisch und fair»

Mittlerweile hat sich der EBG-Aufsichtsrat zu den kritischen Fragen der Genossenschafter online und per Brief an die Genossenschafter geäussert:

«Aus heutiger Sicht müssen wir uns eingestehen, dass wir Prognosen zum damaligen Zeitpunkt zu rosig getroffen haben und die Mietpreise zu früh kommuniziert wurden.»

Er stellt sich jedoch auf den Standpunkt, dass der Mietzins im Eichwald «realistisch und fair» sei – vor allem im Vergleich zu anderen neuen Genossenschaftsbauten. Der Stadtluzerner Durchschnittspreis beziehe sich auf unterschiedliche Wohnungstypen, Jahrgänge und Standards, tauge also nur bedingt als Vergleichsgrösse. Hinzu komme, dass es alleine 4 Millionen Franken brauche, um das denkmalgeschützte Salzmagazin im Zentrum der Überbauung für eine genossenschaftliche Nutzung zu ertüchtigen.

Die Unterzeichner bleiben unglücklich mit der Situation. Einer der Genossenschafter, der Stadtluzerner Robert Müller, sagt:

«Es ist für uns unverständlich, dass vor der Urabstimmung über den Baukredit keine physische GV einberufen wird, an der offene Fragen beantwortet werden können.»

Auch der kürzlich neu gewählte Aufsichtsrat will am bereits festgelegten Prozedere festhalten. «Eine Verschiebung des Zeitplans und somit spätere Fertigstellung des Eichwalds hätte ökonomische Folgen zu Lasten der Kostenmiete», schreibt EBG-Geschäftsleiter Pascal Ziegler.

Genossenschaften sind längerfristig billiger

Es ist nicht das erste Mal, dass die Mietpreise von genossenschaftlichen Neubauten für Diskussionen sorgen. Unlängst hat die SP Kanton Luzern die Allgemeine Baugenossenschaft Luzern (ABL) öffentlich kritisiert, sie sei «intransparent und wohl zu teuer». Wie berechtigt ist die Kritik an den Baugenossenschaften? Der Verband der gemeinnützigen Wohnbauträger Schweiz (WBG) nimmt auf Anfrage Stellung. «Genossenschaften sind darauf ausgerichtet, auf lange Sicht hinaus kostengünstigere Mieten anzubieten, da sie bei der Mietteuerung nicht mitmachen», sagt WBG-Vizedirektorin Rebecca Omoregie. Die Mietzinsen würden also mit den Jahren günstiger. Allerdings hält Omoregie fest:

«Wenn es um die Realisierung eines Neubaus geht, können auch Genossenschaften nicht zaubern.»

Sprich: Es gebe Rahmenbedingungen einzuhalten, und auch die Mieterinnen und Mieter erwarteten gewisse Standards. «Beim genossenschaftlichen Bau geht es auch um Nachhaltigkeit und Qualität, und das kostet eben.» Manchmal richte man an Wohngenossenschaften eine schiefe Erwartungshaltung; als müssten die Wohnungen von Anfang an möglichst billig sein. Omoregie:

«Wer um jeden Preis billig baut, mindert die Qualität.»

Blickt man auf den Mietpreis pro Quadratmeter, so zeigt sich, dass einzelne genossenschaftliche Neubauten teurer sind als im kantonalen und Stadtluzerner Schnitt:

Dabei muss man bedenken, dass im Schnitt auch alte und kostengünstige Wohnungen enthalten sind. Dennoch zeigt der Vergleich, dass genossenschaftliche Wohnungen nicht per se billiger sind. Eine Erhebung des Bundesamtes für Wohnungswesen hat übrigens ergeben, dass der Mietzins für genossenschaftliche Neubauten zwischen 2000 und 2014 zwar gestiegen ist – jedoch nicht so stark wie der für privatwirtschaftliche.