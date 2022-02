So tickt Wey-Zunftmeister Christian Amstutz

Stadt Luzern Wey-Zunftmeister Christian Amstutz geht alles mit Schwung an – auch die Fasnacht Noch zweimal schlafen, dann hat Christian Amstutz seinen grossen Tag. Der Wey-Zunftmeister verrät, warum eine Kreuzfahrt den Grundstein für seine Zunftkarriere legte. Yvonne Imbach Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Der Stadtluzerner Christian Amstutz (70) hat doppelten Grund zu feiern. 1992 trat er der Wey-Zunft bei, 2002 war er Weibel von Daniel Seiler und wieder in einem «Zweierjahr» ist er nun Zunftmeister. Pünktlich in seinem 30. Zunftjahr rief ihn der Zunftrat am Jahresbot zu ihrem höchsten Würdenträger aus. Der Auserwählte erfährt dies vorab, sodass er ein, zwei Nächte darüber schlafen kann. «Unser Wahlkommissionspräsident Werner Rast bat mich unter dem Vorwand, ihn bei der Organisation eines Golfturniers zu unterstützen, zum Gespräch. Erst als er das Datum 28. Februar ins Spiel brachte, klingelte es bei mir: Das ist ja der Güdismontag!»

Vor der Zusage fragte er seine Lebenspartnerin Marie Therese Sütterle. «So ein Amt ist ja schon eine Challenge, auch für die Frau an der Seite des Zunftmeisters. Sie hat mir sofort ihre Unterstützung versprochen», sagt er. Die beiden sind seit gut vier Jahren zusammen und gehen regelmässig ihren gemeinsamen Hobbys nach. Beide sind seit Jahrzehnten leidenschaftliche Golfer. «Sie ist besser, das muss ich zugeben – aber langsam hole ich sie ein», sagt Amstutz schmunzelnd.

Wey-Zunftmeister 2022 Christian Amstutz mit seiner Lebenspartnerin Marie Therese Sütterle daheim in Luzern. Bild. Dominik Wunderli (9. Februar 2022)

Hilfsbereit, herzlich und ein Geniesser

Früher, als selbstständiger Informatiker, hätte ihm die Zeit für dieses Amt gefehlt. Jetzt hingegen seien sie pensioniert und «schaffen die vielen Zunfttermine gut». Sein Motto lautet gar «Mit Schwung und Freud i’d Fasnacht» und mit Schwung ist Amstutz sein ganzes Leben unterwegs: Ob mit Schwung auf den Skiern und beim Golfen oder Kochlöffel schwingend. Seine Partnerin sagt über ihn: «Christian ist hilfsbereit, herzlich und sehr liebevoll. Geduld hingegen ist nicht seine Stärke.»

Die Fasnacht hat ihm schon immer viel bedeutet. Früher als Zuschauer und Beizenfasnächtler, ab 1992 als Wey-Zünftler. Wie kam er zur Zunft? «So kurios es klingt, da steckt eine Ferienbekanntschaft dahinter. Auf einer Kreuzfahrt lernte ich einige andere Luzerner Gäste kennen, darunter Werner Bolliger, der damals schon Wey-Zünftler war. Wir bildeten eine Art Leidensgemeinschaft, denn die Reise war offen gesagt wirklich mies. Das Essen war katastrophal und das ganze Schiff hat nach Diesel gestunken und wurde deshalb auf 18 Grad heruntergekühlt. Er berichtete mir viel über die Wey-Zunft und fragte mich, ob das nicht auch für mich was wäre.» Amstutz entschloss sich dazu und brachte es in drei Jahrzehnten vom Neuzünftler bis zum Weibel, als Schryber in den Zunftrat und schrieb jahrelang als Froschredaktor für die interne Zunftzeitung.

Weiche Knie und Augenwasser an der Inthronisation

Als Wey-Zunftmeister steht er nun im Rampenlicht. Wie ist es, plötzlich prominent zu sein? «Ich konnte mich inzwischen daran gewöhnen. Ich geniesse es einfach, es ist unglaublich, wie viele positive Reaktionen ich erhalte.» Die Inthronisation am 8. Januar sei einmalig gewesen: «Ich hatte weiche Knie und Augenwasser, es geht schon ans Herz, wenn du so im Mittelpunkt stehst und gefeiert wirst», erzählt Amstutz. Auch das Fahnenstellen bei sich daheim sei ein Spektakel gewesen. «Wir räumten das Wohnzimmer leer und stellten Festbänke auf, damit wir die gut 30 Personen nach gehisster Fahne bewirten konnten.»

Inthronisation im Casino: Wey-Zunftmeister Christian Amstutz flankiert von seiner Partnerin Marie Therese Sütterle und seinem Weibel Christian Lampart sowie dessen Ehefrau Sandra. Bild: PD/Heinz Steinmann

Ein weiterer Höhepunkt der Vorfasnacht sind die Bescherungsfahrten in die Alterszentren Unterlöchli und Wesemlin sowie ins Blindenheim Horw. Die drei Termine durften dieses Jahr nur in reduzierter Form mit Schutzauflagen wahrgenommen werden. «Statt mit dem ganzen Gefolge, besuchten wir die Menschen nur zu fünft und verteilten knapp 300 Päckli.» Darin fanden die Bewohnerinnen und Bewohner unter anderem ein Fläschli Zunftwein, süsse Leckereien und Hygieneprodukte.

Ein pfiffiger Weibel

Zur Seite steht Christian Amstutz sein Weibel, Namensvetter Christian Lampart (42). Bei der Wey-Zunft ist es üblich, dass der Zunftmeister seinen Weibel selbst ernennen darf. Was verbindet die beiden? «Ich lernte Christian beim Wagenbau besser kennen. Er ist ein sehr hilfsbereiter und engagierter Mensch, ein pfiffiger Charakter und immer mit leuchtenden Augen am Werk. Ich wusste, er wird ein hervorragender Weibel.»

Noch zweimal schlafen, dann ist mit dem Güdismontag der Tag der Wey-Zunft da. «Ich spüre eine riesige Vorfreude», so Amstutz. «Die Kutschenfahrt am Umzug mit meinem Schatz, ihren Kindern und Enkelinnen sowie dem Weibelpaar wird ein unvergessliches Erlebnis. Ein Teil des Brauchtums zu sein, erfüllt mich mit grossem Stolz.» Er habe nicht daran gezweifelt, dass die Fasnacht 2022 stattfinden kann und sagt:

«Herausforderungen geht man am besten mit Schwung an. Egal wie, die Fasnacht gibt’s immer!»

