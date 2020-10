Stadt Luzern: Wieviel Theater erträgt die Jesuitenkirche? Die Pläne für die Erweiterung des Luzerner Theaters polarisieren. Soll der Neubau in die Breite, in die Höhe – oder gar nicht gebaut werden? Im Fokus dieser Frage steht die Jesuitenkirche. Robert Knobel 17.10.2020, 05.00 Uhr

Luzern soll ein neues Theater erhalten. Doch die Pläne der Stadt Luzern stossen auf Widerstand: Ein Erweiterungsbau zwischen dem heutigen Stadttheater und der Jesuitenkirche sei kaum realisierbar – so lautet das Fazit der Eidgenössischen Kommissionen für Natur- und Heimatschutz sowie Denkmalpflege. Der Grund: Eine Theater-Erweiterung würde das Ortsbild beeinträchtigen und Stadttheater und Jesuitenkirche unnötig konkurrenzieren.

Das Luzerner Theater und die Jesuitenkirche prägen die Stadt-Silhouette an der Reuss. Blid: Manuela Jans-Koch

Allerdings: Die heute bestehende Lücke zwischen Theater und Kirche war nicht immer unbebaut. Früher stand dort nämlich der historische Freienhof, der 1949 abgerissen wurde.

Zwischen Stadttheater und Jesuitenkirche stand früher der Freienhof. Stadtarchiv Luzern

In der Testplanung zum neuen Theater schreibt die Stadt denn auch: «Mit einem kräftigen Neubauvolumen auf längsrechteckiger Grundfläche wird die Häuserfront zwischen der Jesuitenkirche und dem Seidenhof geschlossen, die Stadtkante zum Reussufer hin wieder gebaut.» Auch die kürzlich vorgestellte Machbarkeitsstudie spricht von einem «Gleichgewicht zwischen alt und neu», das durch einen Erweiterungsbau möglich würde.

Das neue Theater braucht mehr Platz

Würde ein Erweiterungsbau auf dem Theaterplatz also ganz einfach den historischen Zustand wieder herstellen? So einfach sei das nicht, findet der frühere kantonale Denkmalpfleger André Meyer, ein dezidierter Gegner der Pläne von Stadt und Luzerner Theater: «Eine Schliessung der Lücke wäre höchst anspruchsvoll.» Meyer geht mit den beiden eidgenössischen Kommissionen einig und findet, dass die solitäre Wirkung von Stadttheater und Jesuitenkirche auf keinen Fall geschmälert werden darf. Das 181-jährige Theater sei das beste noch erhaltene klassizistische Bauwerk in Luzern und der älteste Theaterbau der Schweiz. Meyer könnte sich allenfalls vorstellen, einen Erweiterungsbau in den historischen Dimensionen des Freienhofs zu realisieren.

Doch realistisch ist ein solches Szenario aufgrund des grossen Platzbedarfs des Theaters nicht. Um sämtliche Wünsche (Grosser Saal mit 700 Plätzen, kleiner Saal mit 350 Plätzen plus Multifunktionssaal) zu erfüllen, müssten die Dimensionen des Neubaus deutlich grösser sein als der frühere Freienhof. Und das ist für André Meyer definitiv keine Option. «Ich verstehe nicht, weshalb Theaterleute und Stadtrat entgegen allem gesunden Menschenverstand an diesem Standort festhalten.»

Sorge um das Licht in der Kirche

Neben dem Ortsbild sorgt sich Meyer auch um den Lichteinfall in der Jesuitenkirche. Dazu muss man wissen: Die Kirche wurde im 17. Jahrhundert neben dem bereits bestehenden Freienhof erbaut. Entsprechend wurden die Kirchenfenster so angeordnet, dass trotz des benachbarten Gebäudes genügend Licht in den Raum fliesst. Fotografien aus der Jahrhundertwende erwecken zwar den Eindruck, der Freienhof wäre quasi an die Kirche angebaut, doch dieser Zustand entstand erst durch nachträgliche An- und Ausbauten im 19. Jahrhundert. Das ursprüngliche Hauptgebäude stand etwa 20 bis 25 Meter von der Kirche entfernt.

Ein Bild von Anfang des 19. Jahrhunderts zeigt den Freienhof und die Jesuitenkirche mit deutlichem Abstand. Stadtarchiv Luzern

Ein voluminöser Neubau würde somit eine Verschlechterung gegenüber dem historischen Zustand bedeuten, sagt Meyer:

«Der festliche Charakter der Jesuitenkirche gründet auf der beidseitigen Belichtung.»

Daher sei die ungeschmälerte Lichtführung von grosser Bedeutung.

Neues Theater soll in die Höhe wachsen

Auch der Luzerner Architekt Patrick J. Schnieper sorgt sich um den «städtebaulich angemessenen Umgang mit der Jesuitenkirche». Auf seinem Blog «ArchitekturCumulus» bringt er die Idee ins Spiel, das neue Theater in die Höhe zu entwickeln und weniger in die Breite. Im Gegenzug bliebe eine grosse Freifläche zur Kirche hin bestehen. «Es entstünde ein städtischer und höchst attraktiver Platz von etwa 2000 Quadratmetern», sagt Schnieper.

Er schlägt vor, das Theater – ein Neubau – Richtung Jesuitenkirche bis über die Strasse zu erweitern und die Hauptbühne im 2. OG unterzubringen. Somit würde das Gebäude an der höchsten Stelle 32 Meter hoch. Das sind zwar 7 Meter mehr als in der Machbarkeitsstudie vorgesehen. Doch Schnieper stellt sich die höchste Erhebung als eine Art Kuppel vor – womit wiederum ein historischer Bezug hergestellt würde. Denn das frühere Hotel Du Lac, das wenige Meter vom Theater entfernt an der Bahnhofstrasse stand, verfügte über eine Kuppel, genauso wie die Hauptpost und der frühere Bahnhof.

Das inzwischen abgerissene Hotel Du Lac an der Bahnhofstrasse. Otto Pfeifer/Stadtarchiv Luzern: F2a/BAHNHOFSTRASSE 05.01:20

Was die Gebäudehöhe betrifft, ist der Testplanungsbericht der Stadt von 2018 allerdings skeptisch: «Ein markanter Hochpunkt wird an diesem Ort als nicht adäquat und verträglich beurteilt.» Hinzu komme, dass die Bedürfnisse des Theaterbetriebs eher eine horizontale denn vertikale Ausdehnung erfordern. Was mit «markanter Hochpunkt» genau gemeint ist, lässt der Bericht aber offen.

Ein Volksentscheid hätte mehr Gewicht als der Denkmalschutz

Für Ueli Habegger, ehemaliger Stadtluzerner Denkmalpfleger, wäre ein Neubau sehr wohl mit der historischen Situation zu vereinbaren: «Bis zum Abbruch des Freienhofs war die Fassadenflucht längs der Bahnhofstrasse geschlossen.» Und, so Habegger weiter:

«Die Freifläche zwischen Jesuitenkirche und dem Luzerner Theater ist eine Erfindung des 20. Jahrhunderts.»

Ein guter Architekt sei durchaus in der Lage, die bestehende Fassadenzeile der Bahnhofstrasse sinnvoll fortzuführen. Dasselbe gelte auch für die delikate Frage des Abstands zur Jesuitenkirche. «Das Theater benötigt ja auch genügend Platz für die Anlieferung. Wenn man diese auf der Kirchen-Seite platziert, entsteht automatisch genügend Abstand.» Dann wäre auch der Lichteinfall kein Problem mehr. Und selbstverständlich sei es auch möglich und sinnvoll, die Theater-Fassade zur Kirche hin architektonisch möglichst attraktiv zu gestalten. Ueli Habegger würde sich wünschen, dass die kantonale Denkmalpflege Farbe bekennt:

«Sie sollte möglichst rasch einen Abstand zwischen Theater und Kirche verbindlich festlegen. Dann hätten die Architekten Planungssicherheit.»

Von den Stellungnahmen der eidgenössischen Kommissionen hält Habegger nicht viel. Man müsse deren Bedeutung auch nicht überbewerten. Habegger empfiehlt Stadt und Kanton, möglichst rasch einen Architekturwettbewerb zum Theater-Neubau zu lancieren und danach das Volk über das Projekt abstimmen zu lassen. «Sollte es später zu Einsprachen und Gerichtsverfahren kommen, hätte der Volksentscheid sicher mehr Gewicht als die Meinung der eidgenössischen Kommissionen.»

