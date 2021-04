Sicherheit Die Stadt Luzern will die präventive Intervention im öffentlichen Raum ausbauen Seit 15 Jahren sorgt das Team von Sicherheit, Intervention, Prävention (SIP) in Luzern niederschwellig für Ruhe und Ordnung. In Zukunft soll es sein Aktionsgebiet ausweiten – und braucht dafür mehr Personal. Beatrice Vogel 26.04.2021, 11.00 Uhr

Unauffällig und durch ihre blauen Jacken dennoch eindeutig erkennbar sind sie an belebten Orten in der Stadt Luzern regelmässig anzutreffen: Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der SIP (Sicherheit, Intervention, Prävention). Wie die Polizei sind sie immer zu zweit unterwegs und sorgen für Ordnung im öffentlichen Raum – allerdings ohne Repression oder Restriktion. Vielmehr setzt die SIP auf Dialog und Information, auf niederschwellige Vermittlung und Unterstützung. Und das bei allen möglichen Themen.

Eine SIP-Patrouille im Vögeligärtli.

Dominik Wunderli (Luzern, 16. August 2019)

Man kann von einer Erfolgsgeschichte sprechen: Seit 15 Jahren trägt die SIP «massgeblich zur Sicherheit und der hohen Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum» bei, heisst es im Bericht und Antrag des Stadtrats. Sei es Littering, Ruhestörung, Bettelei oder Alkohol- und Drogenmissbrauch – in all diesen Konfliktfeldern habe sich die Situation in dieser Zeit entweder verbessert oder sei stabil geblieben.

Nun will die Stadt Luzern im SIP-Team eine zusätzliche Stelle schaffen. Für zusätzliche 100 Stellenprozente beantragt der Stadtrat beim Parlament einen Sonderkredit von 1,15 Millionen Franken. Es handelt sich dabei um den zehnfachen Jahresbetrag für eine unbefristete Vollzeitstelle für eine Sozialpädagogin oder einen Sozialpädagogen. Der Stadtrat begründet die Stellenaufstockung mit dem steigenden Nutzungsdruck im öffentlichen Raum, insbesondere auch in entlegeneren Quartieren.

Immer mehr Einsätze auf Schularealen

Durch das Bevölkerungswachstum in der Stadt, das Nachtleben im Freien, aber auch durch Events wie der Swiss City Marathon oder neue Freizeitaktivitäten wie das Reussschwimmen nimmt das Konfliktpotenzial an immer mehr Orten im öffentlichen Raum zu. War die SIP früher fast ausschliesslich in der Innenstadt unterwegs, dehnt sich ihr Einsatzgebiet immer weiter aus – auf Schulareale aber auch in entlegenere Quartiere wie Littau Dorf oder Würzenbach.

Derzeit ist in der Regel täglich ein Zweierteam - je nach Wetter, Wochentag und Saison auch zwei - von 11 bis 24 Uhr auf Patrouille. Mit den zusätzlichen Personalressourcen wird die SIP systematisch zwei Teams auf Patrouille schicken können. Brennpunkte können dadurch besser abgedeckt, auf Meldungen der Polizei oder der Bevölkerung flexibler reagiert werden. Auch die dezentralen Quartiere können dadurch häufiger besucht werden.

Aktuell verfügt die SIP über 230 Stellenprozente, aufgeteilt auf acht Mitarbeitende, plus eine Ausbildungsstelle und zwei Zivildienstleistende. Sie war aber schon einmal besser aufgestellt: 2009 waren es noch 800 Stellenprozente. Über die Jahre wurde das Budget aus Spargründen zusammengestrichen.