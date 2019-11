Schulkinder sollen einen vernünftigen Umgang mit digitalen Medien schon in frühen Jahren lernen. Das will sich die Stadt Luzern insgesamt 10,5 Millionen Franken kosten lassen.

Stadt Luzern will Primarschüler mit Laptops ausrüsten Schulkinder sollen einen vernünftigen Umgang mit digitalen Medien schon in frühen Jahren lernen. Das will sich die Stadt Luzern insgesamt 10,5 Millionen Franken kosten lassen. Hugo Bischof

Der elfjährige Lukas, Mitte, ist Sechstklässler im Moosmattschulhaus in Luzern. Er lernt mit einem Laptop. (Bild: Patrick Hürlimann, Luzern, 11. November 2019)

Luzerns Stadtrat will die Primarschulen der Stadt Luzern auf das Schuljahr 2021/2022 stufenweise mit einer neuen Informatik-Infrastruktur ausrüsten. Für die Anschaffung der Geräte und deren Betrieb und Unterhalt für die nächsten zehn Jahre beantragt er beim Parlament einen Kredit von rund 10,5 Millionen Franken. Das gab der Luzerner Stadtpräsident an einer Medienkonferenz im Moosmattschulhaus am Montag bekannt. Dort läuft ein entsprechendes Pilotprojekt seit 2013.

Die Nutzung von Informatiktechnologie-Mitteln (ICT) und der Umgang mit Medien und Informatik sind ein wichtiger Bestandteil des Lehrplans 21. Bereits auf das Schuljahr 2019/2020 wurden alle Sekundarschulen mit mobilen Arbeitsgeräten ausgerüstet. Nun sollen auch die Primarschulklassen mit Tablets und Notebooks ausgestattet werden.

«Digitale Medien sind in der heutigen Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit», sagte Vreni Völkle, Rektorin der Volksschule.

«Die Kinder wachsen zuhause mit iPhone, Laptop und anderen digitalen Medien auf. Wir wollen diese nun auch in der Schule zugänglich machen.»

Völkle betont weiter:

«Ein vernünftiger Umgang mit digitalen Medien schon in jungen Jahren, das ist unser Ziel.»

Digitale Medien könne man «für die Bildung sehr gut nutzen», sagt Völkle. Von der 1. bis 4. Primarklasse sollen die Geräte nur in der Schule benutzt werden. Fünft- und Sechstklässler sollen sie dann auch zuhause nutzen dürfen. «Die Arbeitsgeräte, die zur Verfügung gestellt werden, müssen zeit- und ortsunabhängig genutzt werden können», sagte Philipp Stehli, der als pädagogischer Mitarbeiter der Volksschule das Pilotprojekt im Moosmattschulhaus leitete. Stehli betont:

«Mit zunehmendem Alter der Lernenden sollen die Nutzung und der Einsatz der ICT-Mittel intensiviert werden.»

Wie viele Geräte den Lernenden in der Primarschule zur Verfügung stehen sollen, ist weder pädagogisch noch didaktisch eindeutig geklärt. Die kantonale Dienststelle Volksschule hat eine Empfehlung abgegeben. Basierend auf dieser Empfehlung sowie auf den Erfahrungen des Pilotprojekts in der Primarschule Moosmatt sieht der Stadtrat folgende Ausstattung vor: In den 5. und 6. Klassen erhält jede Schülerin und jeder Schüler je ein Gerät. Für die 3./4. Klasse ist mindestens ein halber Klassensatz – ein Gerät für jeweils zwei Kinder – vorgesehen. Die 1. und 2. Klassen erhalten eine 1:4-Ausstattung (ein Gerät pro vier Kinder). Im Kindergarten sind keine Geräte vorgesehen.

2000 Geräte für Lernende, 900 für Lehrpersonen

Im Schuljahr 2020/2021 sollen in sämtlichen vierzehn Primarschulen der Stadt Luzern in einem ersten Schritt die bereits vorhandenen veralteten Geräte und Multimediaarbeitsplätze umgerüstet werden. Ab dem Schuljahr 2021/2022 sollen dann alle Lehrpersonen und die Lernenden der 3. bis 6. Klasse die mobilen Geräte erhalten. Ein Jahr später ist die Ausrüstung der 1. und 2. Klassen vorgesehen. Insgesamt sollen knapp 2000 Tablets und Notebooks für die Lernenden sowie 900 Geräte für die Lehrpersonen angeschafft werden. Auch alle Mitarbeitenden der Volksschule sollen mobile Geräte erhalten. Bisher verfügen die meisten Arbeitsplätze über Desktopcomputer. Künftig sollen die Mitarbeitenden dank mobilen Geräten auch ausserhalb ihres primären Arbeitsbereiches ihre Arbeitsgeräte nutzen können. Die Lehrpersonen werden zudem zu den Themen Medien und Anwendungskompetenzen geschult.

«Ziel der Kurse ist es, alle Lehrpersonen für das Thema zu sensibilisieren, ihnen Umsetzungsmöglichkeiten für den eigenen Unterricht zu zeigen und sie mit dem nötigen Unterrichtsmaterial auszurüsten», sagte Volksschulrektorin Vreni Völkle. Die Weiterbildungen werden von der Pädagogischen Hochschule Luzern angeboten und vom Kanton Luzern finanziert.

Die Gesamtkosten für die ICT-Infrastruktur in der Primarschule der Stadt Luzern belaufen sich verteilt über die kommenden zehn Jahre auf rund 10,5 Millionen Franken. Die Anschaffung der Tablets und Notebooks für die Lernenden und Lehrpersonen kostet 3,1 Millionen Franken. Dazu kommen Stellenprozente für die nächsten zehn Jahre für den technischen und pädagogischen Support sowie die Betreuung und Unterstützung der Lehrpersonen und Schulleitungen bei Projekten (jährlich 545'000 Franken, auf die ersten zehn Jahre umgerechnet also knapp 5,5 Millionen Franken). Zusätzlich entstehen Kosten für die Umrüstung. Der Grosse Stadtrat wird voraussichtlich am 19. Dezember 2019 über den Kredit entscheiden.