Stadt Luzern will trotz AFR-Urteil auf Steuererhöhung verzichten Die Luzerner Stadtregierung will darauf verzichten, den Steuerfuss für 2020 nachträglich zu erhöhen. Dies wäre nach dem Bundesgerichtsurteil zur Aufgaben- und Finanzreform (AFR18) möglich. Die Stadt wehrt sich dafür gegen sinkende Finanzausgleichsbeiträge. 07.07.2020, 11.01 Uhr

(sda) Die Möglichkeit zur Anpassung des Steuerfusses komme zur Unzeit für die Gemeinden, hält der Stadtrat in seinem Antrag ans Parlament fest, den er am Dienstag veröffentlichte. Eine Steuererhöhung in der Coronakrise würde auf wenig Verständnis stossen. Zudem sei das Finanzjahr bereits weit fortgeschritten.