Stadt Luzern «Willkür» und «schnoddrige» Beamte – der Umgang der Polizei mit Jugendlichen im öffentlichen Raum gibt zu reden Die Polizei – dein Freund, Helfer oder Spielverderber? Luzerner Jugendliche klagen über willkürliche Kontrollen. Der Chef der Sicherheitspolizei hingegen sagt, man fahre in der Stadt eine bewusst defensive Strategie. Robert Knobel 19.05.2021, 05.00 Uhr

Die Jugendkrawallen in St.Gallen haben die Schweiz aufgeschreckt. Brodelt es möglicherweise auch in Luzern unter der Oberfläche? Wie fühlen sich die Luzerner Jugendlichen nach einem Jahr fast ohne Ausgehmöglichkeiten, mit Versammlungsverboten und Quarantänen? Um dies herauszufinden, hat die Stadt Luzern eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Zu dieser gehören Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre. Vertreten sind sämtliche Jungparteien sowie Jugendverbände. Ziel ist es, Austausch und Dialog mit der Stadt und den Behörden zu fördern.

Die Arbeitsgruppe traf sich vergangene Woche zum zweiten Mal via Zoom-Meeting. Dabei stand ein Thema im Zentrum, das angesichts der anstehenden Lockerungsschritte höchst aktuell ist: der Umgang der Polizei mit Jugendlichen im öffentlichen Raum. Und da liegt aus Sicht der Jugendlichen einiges im Argen. Vor allem die häufigen Kontrollen machen ihnen zu schaffen, wie Luna Freiburghaus von der Pfadi St.Michael erklärte:

«Oft hat man keine Ahnung, weshalb man überhaupt kontrolliert wird.»

Wenn man die Polizisten frage, was der Anlass für die Kontrolle ist, erhalte man oft keine Antwort. Elias Balmer von der Juso spricht sogar von «Willkür» und Jona Studhalter (Junge Grüne) erzählt von «schnoddrigen Polizisten».

Michael Muther, Chef der Sicherheitspolizei Süd, die für die Stadt und Agglomeration Luzern zuständig ist, nahm ebenfalls am Treffen der Jugend-Arbeitsgruppe teil. «Wenn es keinen Grund für eine Kontrolle gibt, dann kontrollieren wir auch nicht», sagt Muther. Seine Polizisten, die schwerpunktmässig im Gebiet KKL-Inseli-Ufschötti präsent sind, hätten grundsätzlich die Anweisung, den Grund für eine Kontrolle zu nennen. Häufig seien es Beschwerden über Lärm oder Littering.

Sie kommen von auswärts, um in Luzern zu randalieren

Allerdings ist das Luzerner Seeufer auch ein Hotspot für Gewalt. Muther erwähnt Jugendliche und junge Erwachsene, die «gezielt auf Streitsuche sind». Häufig handle es sich dabei um ausserkantonale Jugendliche, welche die Anonymität der Stadt nutzen, um Probleme zu machen. Bei Kontrollen würden nicht selten gefährliche Gegenstände wie Messer, Schlagstöcke und sogar Softair-Guns gefunden. Muther sagt:

«Unser oberstes Ziel ist die Vermeidung von Straftaten. Damit meine ich nicht Kiffen, sondern schwere Taten.»

Bei Jugendlichen, die bloss etwas über die Stränge schlagen, drücke die Polizei oft beide Augen zu. «Wir sind gerade jetzt während der Pandemie sehr kulant – selbst wenn Jugendliche die Massnahmen nicht immer zu hundert Prozent eingehalten haben.» Auch bei zu lauter Musik gebe es durchaus mehrere Ermahnungen, bevor die Musikbox beschlagnahmt wird. Und Wegweisungen, welche einige in der Runde ebenfalls als Problem bezeichneten, seien bloss das «letzte Mittel, wenn Sicherheit und Ruhe sonst nicht mehr gewährleistet wären», so Muther.

Michael Muther betont, dass die Begegnungen mit den Jugendlichen oft sehr positiv seien.

«Zu einigen haben unsere Polizisten ein richtiges Vertrauensverhältnis, man kennt sich und ist sogar per Du. Da kommt es schon mal vor, dass sie von ihrem Leben erzählen und stolz ihren Lehrabschluss erwähnen.»

Besonders schön sei es jeweils zu sehen, «wie ehemalige Problemjugendliche zu pflichtbewussten Bürgern geworden sind». Und trotzdem: Was Erwachsene vielleicht unterschätzen, sei die Wirkung, welche die Polizei allein schon durch ihre Präsenz auf Jugendliche habe, sagt Elias Balmer:

«Wenn sechs Polizisten mit Hund um 18 Uhr übers Inseli spazieren, gibt uns das kein Gefühl von Sicherheit, sondern eher von Einschüchterung.»

Roman Förster vom Jugendparlament erwähnt das Wissensgefälle: «Als Jugendlicher kennt man seine Rechte noch nicht so genau. Die Polizei hingegen weiss immer ganz genau, was sie tut.» Förster findet, dass die Polizei erst als letzte Möglichkeit herbeigezogen werden soll, wenn eine Situation eskaliert. Für blosse Ermahnungen wären «Dialogteams», wie sie an Demos jeweils im Einsatz sind, besser geeignet. In eine ähnliche Richtung zielt die städtische Einsatzgruppe SIP (Sicherheit, Intervention, Prävention), welche der Stadtrat weiter ausbauen will.

Dass viele Jugendliche ihre Rechte und Pflichten im Umgang mit der Polizei kaum kennen, ist auch für Tamina Kronenberg (Junge GLP) ein Problem. Für den Stadtluzerner Sozial- und Sicherheitsdirektor Martin Merki (FDP) und den städtischen Sicherheitsmanager Christian Wandeler, welche der Sitzung ebenfalls beiwohnten, ist klar, dass es bei der Aufklärung Verbesserungen braucht. Die Polizei müsse sich besser erklären, weshalb sie eine Kontrolle macht.

«Es braucht gerade in dieser Zeit von der Polizei Fingerspitzengefühl im Umgang mit Jugendlichen. Die Wahrnehmung der Jugendlichen ist uns wichtig. Wir werden uns für ihre Anliegen einsetzen»,

so Merkis Fazit. Seine Aufgabe ist es nun, die geschilderten Anliegen der Jugendlichen auch weiterhin bei den zuständigen Stellen der Polizei zu deponieren.