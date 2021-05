Stadt Luzern «Wir dürfen nicht einfach Forderungen durchdrücken» – so tickt das neue Grüne Co-Präsidium Christa Wenger und Elias Steiner übernehmen die Leitung der Stadtluzerner Grünen. Sie sehen ihre Partei nicht mehr als oppositionelle Bewegung – sie soll Verantwortung übernehmen. Stefan Dähler 16.05.2021, 17.00 Uhr

Sie repräsentieren verschiedene Geschlechter und Generationen: Christa Wenger (57) und Elias Steiner (32), die an der Parteiversammlung vom Dienstag als neues Co-Präsidium der Stadtluzerner Grünen gewählt wurden.

Christa Wenger und Elias Steiner beim Neubad.

Bilder: Manuela Jans-Koch (Luzern, 6. Mai 2021)

Sie lösen Martin Abele ab, der die Partei dreieinhalb Jahre geleitet hat und intern schon länger bekanntgegeben habe, dass er den Posten gerne abgeben würde. Da hätten sich die beiden bereit erklärt, zu übernehmen. Sie kennen sich zwar noch nicht lange, doch es habe sich schnell gezeigt, dass die Chemie stimmt, sagen sie im Gespräch mit unserer Zeitung.

Dieses findet beim Neubad statt; ein Ort, der beiden wichtig ist. Nicht nur, weil sie in der Nähe wohnen. «Es sollte mehr solch innovative Orte geben, an denen Menschen zusammenkommen und sich in unterschiedlichen Kontexten betätigen, arbeiten und sich ausprobieren können. Wir Grünen wollen uns dafür einsetzen, dass vor allfälligen Ausschreibungen ein Nutzungskonzept für die zukünftige Nutzung des Areals erarbeitet und diskutiert wird», sagt Steiner.

Ein Co-Präsidium galt früher noch als ungewöhnlich, heute ist es vor allem bei linken Parteien üblich. Wenger sagt:

«Mit unserem unterschiedlichen Hintergrund können wir verschiedene Alters- und Gesellschaftsgruppen ansprechen und einbeziehen.»

Weiter sei durch die Arbeitsteilung der Zeitaufwand pro Person geringer. Vorgesehen ist, dass Steiner eher organisatorische Arbeiten im Hintergrund und den Kontakt zur Kantonalpartei übernimmt und Wenger zuständig ist für die Öffentlichkeitsarbeit, die Vernetzung zwischen Grossstadtratsfraktion und Vorstand sowie die Zusammenarbeit mit anderen Parteien.

Sie ist langjähriges Mitglied, er noch relativ neu dabei

Diese Aufteilung ergibt sich aus dem Hintergrund der beiden. Entwicklungsökonom Elias Steiner, der hauptberuflich an der Uni Zürich in der Qualitätsentwicklung arbeitet, ist noch nicht so lange in der Politik aktiv; er trat 2019 der Partei bei. Christa Wenger ist langjähriges Mitglied und seit 2020 im Grossen Stadtrat. Zudem ist sie Mitglied des Grossen Kirchenrats, der Legislative der Reformierten Kirchgemeinde Luzern. Ab August wird sie – die formale Prüfung durch die Kantonalkirche vorausgesetzt – in den Kirchenvorstand, die Exekutive, wechseln und dort das Präsidium übernehmen. Beruflich war sie lange als Geschäftsführerin einer Ergotherapie-Praxis tätig.

Sie übernehmen eine Ortspartei mit rund 280 Mitgliedern, die in den Wahljahren 2019/2020 stark gewachsen ist. Bei den Grossstadtratswahlen 2020 wurden die Grünen inklusive Junge Grüne hinter der SP zur zweitstärksten Kraft. Rot-Grün hat seither die Hälfte der Parlamentssitze inne und faktisch eine Mehrheit, da die Ratspräsidentin, Lisa Zanolla von der SVP, nicht stimmberechtigt ist. «Das ist eine grosse Chance. Wir haben aber dadurch auch mehr Verantwortung», sagt Wenger:

«Wir dürfen nicht einfach Forderungen durchdrücken, nur weil wir es können.»

Co-Präsidentin der Grünen: Christa Wenger

Als jüngere Beispiele nennt sie das Finanzhaushaltreglement oder die Gebühren für die Velostation, wo weite Teile der linken Fraktionen kompromissbereit waren.

Das Ziel von Wenger und Steiner ist, dass sich dieser Wandel auch bei den Parteistrukturen zeigt. «Wir sind keine oppositionelle Bewegung mehr», sagt Steiner. Es gebe bei den Parteimitgliedern viel Fachwissen, das man abholen wolle. «Das Ziel ist die Schaffung mehrerer Projektgruppen, die die Fraktion und den Vorstand je nach Thema fachlich unterstützen.» Daraus soll eine Win-win-Situation entstehen. «Die Fraktion profitiert vom Wissen und die anderen Parteimitglieder sehen, dass sie mitwirken und sich direkt einbringen können», sagt Wenger.

Klimapolitik steht im Fokus

Inhaltlich werden die Grünen weiterhin den Fokus stark auf die Klimapolitik legen. Hier stehen auf städtischer Ebene zwei grosse Geschäfte an: der Klimabericht des Stadtrates und die Dekarbonisierungsstrategie der EWL. «Diese werden wir genau anschauen und ausführlich beraten», sagt Steiner. Parallel arbeiten die Grünen daran, Lösungsvorschläge in Bezug auf die sozialen und finanziellen Aspekte der Klimapolitik zu finden.

Co-Präsident der Grünen: Elias Steiner



«Klimapolitik auf kommunaler Ebene dreht sich oft um Massnahmen bei Gebäuden oder der Stadtplanung. Wichtig ist aber auch, den Wandel zu mehr Nachhaltigkeit sozial gerecht zu gestalten.»

Als Erstes stehen aber die Abstimmungen am 13. Juni im Zentrum, wo sich die Grünen auf städtischer Ebene (Reglemente zur Parkierung) wie auch auf nationaler Ebene (CO₂-Gesetz, Agrarinitiativen) mit ihrer fünffachen Ja-Kampagne stark engagieren.

Wechsel im Stadtrat steht an



Ein längerfristiges Ziel sind die städtischen Wahlen 2024. Stadtrat Adrian Borgula hat schon angekündigt, dass er dann nicht mehr antritt.

Amtierender Stadtrat der Grünen, Adrian Borgula.

Bild: Eveline Beerkircher

Auf die Bemerkung, dass Korintha Bärtsch, die bei den letzten Regierungsratswahlen im ersten Wahlgang überraschend gut abgeschnitten hat, eine naheliegende Kandidatin wäre, meint Steiner: «Es laufen Gespräche mit mehreren Personen.» Namen könne er noch keine nennen. Aber:

«Prioritär wollen wir mit einer Frau antreten.»

Bei den Parlamentswahlen wäre es angesichts des nationalen Trends nicht auszuschliessen, dass die Grünen der SP weiter auf die Pelle rücken oder sie allenfalls gar überholen. «Klar wollen wir wachsen», sagt Steiner. «Das Ziel ist, wieder mit einer vollen und starken Liste anzutreten; wieder mit Leuten, die auch wirklich gewählt werden wollen.» Die SP sehe man nicht als Konkurrentin, sondern als wichtigste Partnerin. «Es wäre schade, sich aus wahltaktischen Gründen thematisch voneinander abzugrenzen. Im Fokus steht die Zusammenarbeit», sagt Wenger.

Diese wollen die Grünen aber nicht nur mit der SP, sondern je nach Thema auch mit anderen Parteien suchen. Wenger und Steiner ist bewusst, dass die Grünen im Amtsjahr 2022/2023 turnusgemäss das Grossstadtratspräsidium stellen. Dann sind die Linken nicht mehr in der Mehrheit. «Bei ökologischen Themen ist allenfalls die GLP eine mögliche Partnerin», sagt Steiner.