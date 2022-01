Vergangene Visionen Wohnen im Gütschwald, Hochhaus auf dem Dietschiberg – so stellte man sich Luzern im Jahr 2022 vor 15 Jahren vor 2007 entwarf die Stadt mehrere Zukunftsszenarien. Diese schossen teils weit übers Ziel hinaus – doch nicht alles war realitätsfern. Stefan Dähler Jetzt kommentieren 03.01.2022, 05.00 Uhr

Neue Hotels am See, ein Hochhaus auf dem Dietschiberg, Überbauungen am Gerlisberg oder im Gütschwald, die Allmend als «Central Park» nach New Yorker Vorbild: Diese kühnen Ideen stammen aus dem Dokument «Die Stadt Luzern im Jahr 2022», das die Stadt 2007 als Denkanstoss im Vorfeld der damals bevorstehenden Revision der Bau- und Zonenordnung veröffentlicht hat.

Inzwischen haben wir das Zieljahr 2022 erreicht und es zeigt sich, dass man mit den damaligen Ideen weit über das Ziel hinausgeschossen ist. Fairerweise soll aber erwähnt werden, dass dies in der Natur von Zukunftsvisionen liegt. Szenarien, die aussagen, dass ein Ort künftig immer noch etwa gleich aussehen wird, lösen wohl kaum Diskussionen aus. Zudem lagen nicht alle Ideen voll daneben. Dazu später mehr.

Der Bericht enthielt drei Szenarien. Das erste besagte, Luzern könnte sich voll auf den Tourismus fokussieren. Es brauche «weitere Einrichtungen von der Ausstrahlungskraft eines KKL» an zentraler Lage. Oder das Seeufer sei so zu entwickeln, «dass eine einzigartige Tourismuslandschaft entsteht». Den Bedürfnissen des Tourismus sei «in allen Bereichen Vorrang einzuräumen». Die Ladenöffnungszeiten sollen ausgeweitet werden. Vorgeschlagen wurde eine Aufwertung des linken Seeufers mit neuen Infrastrukturen für Kultur und Bildung, etwa einer Mehrzweckhalle auf der Ufschötti oder Neubauten beim Werft-Areal.

Montage des mit Neubauten versehenen linken Seeufers. Quelle: Bericht «Die Stadt Luzern im Jahr 2022», 2007

Weiter wurden Hotel-Neubauten am See beim Tribschenhorn oder am Carl-Spitteler-Quai ins Spiel gebracht.

Visualisierung der Hotel-Neubauten am Carl-Spitteler-Quai. Quelle: Bericht «Die Stadt Luzern im Jahr 2022», 2007

Besonders spektakulär war der eingangs erwähnte Vorschlag eines Hotel-Hochhauses auf dem Dietschiberg, für dessen Erschliessung die Dietschibergbahn reaktiviert werden könnte.

Visualisierung des Hotel-Hochhauses auf dem Dietschiberg. Quelle: Bericht «Die Stadt Luzern im Jahr 2022», 2007

Das zweite Szenario sah vor, dass sich Luzern zur Wohnstadt mit tiefen Steuern innerhalb der Metropolitanregion Zürich entwickeln könnte. Dazu müssten «erstklassige Wohnlagen zur Verfügung stehen». Es könnten die Hänge des Dietschi- und Gerlisbergs überbaut werden.

Visualisierung des überbauten Dietschi- und Gerlisbergs. Quelle: Bericht «Die Stadt Luzern im Jahr 2022», 2007

Noch spektakulärer klang die Idee, mitten im Gütschwald neue Wohnsiedlungen zu erstellen.

Visualisierung der Überbauung im Gütschwald. Quelle: Bericht «Die Stadt Luzern im Jahr 2022», 2007

Dass dies kaum realistisch sein dürfte, war der Stadt bewusst. Um diese Grünflächen zu überbauen, wären Gesetzesänderungen nötig, ausserdem würden Naherholungsgebiete abgewertet, hiess es im Bericht. «Im Sinne des haushälterischen Umgangs mit dem Boden» sei auch «eine Verdichtung der bestehenden Siedlungsgebiete zu prüfen».

Das dritte Szenario sah Luzern als Grossstadt, die mit rund 120’000 Einwohnerinnen und Einwohnern und einem Agglomerationsgebiet von 300’000 Menschen mit Lausanne gleichziehen würde. Dazu wären Fusionen mit Agglomerationsgemeinden sowie «weitere Entwicklungsprozesse» nötig. Grosses Potenzial ortete man im Gebiet zwischen Kriens, Luzern und Horw (der Begriff «Luzern Süd» wurde damals noch nicht verwendet). «Rund um die Allmend, die zu einer Art Central Park entwickelt werden soll, gibt es genügend Flächen für hochwertiges Wohnen mit Aussicht in die Parklandschaft», hiess es im Bericht.

Visualisierung möglicher Neubauten rund um die Allmend. Quelle: Bericht «Die Stadt Luzern im Jahr 2022», 2007

Weitere Entwicklungsgebiete seien das Tribschenquartier sowie Luzern Nord rund um den Seetalplatz. In Richtung Emmen/Waldibrücke könnten die Seetal-/Hochdorfstrasse «zu einem 23 Meter breiten, identitätsbildenden Boulevard» ausgebaut werden.

Aus Überbauungen in Naherholungsgebieten oder neuen Hotels am See ist bekannterweise nichts geworden. Diese Ideen dürfen auch künftig kaum realisierbar sein. Mit der heutigen Raumplanung sollen viel mehr die bestehenden Grünzonen geschützt werden. Doch einige Vorschläge aus dem Tourismus-Szenario waren zwischenzeitlich durchaus ein Thema – oder sind es weiterhin. Eine Aufwertung des linken Seeufers ist in Planung, wenn auch auf deutlich dezentere Weise als im Szenario. Mit der Salle Modulable auf dem Inseli hätte ein neuer kultureller Leuchtturm entstehen sollen. Bekannterweise scheiterte das Projekt, stattdessen soll das Theater am bisherigen Standort neu gestaltet werden. Der Grundsatz, dass die Bedürfnisse des Tourismus Vorrang haben sollen, ist überholt. Nach der Overtourism-Debatte und der darauf folgenden Entwicklung der neuen städtischen Tourismusvision besteht eher das Ziel, diesen stärker mit den Bedürfnissen der Wohnbevölkerung in Einklang zu bringen.

Auch Grossstadt-Träume hegte Luzern. Zunächst schienen diese auf gutem Weg zu sein, die Fusion mit Littau 2010 hätte ein erster Schritt in diese Richtung sein können. Doch die Träume platzten jäh, als weitere Nachbargemeinden vor zehn Jahren Fusionsabklärungen ablehnten. Dennoch: Die im Grossstadt-Szenario prognostizierte städtebauliche Entwicklung ist grundsätzlich eingetroffen, wenn auch in bescheidenerem Umfang. Im nun Luzern Süd genannten Gebiet rund um die Allmend entsteht ein neuer Stadtteil mit mehreren Hochhäusern. Auch in Luzern Nord wird fleissig gebaut; etwa das neue kantonale Verwaltungszentrum. Das Tribschengebiet ist in den letzten Jahren ebenfalls verdichtet worden.

Blick auf die Überbauung Mattenhof mit der Allmend im Hintergrund. Bild: Pius Amrein (Kriens, 29. April 2021)

