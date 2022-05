Luzern Würzenbach: Credit Suisse will Wohnsiedlung abstossen

Stadt Luzern Würzenbach: Credit Suisse will ganze Wohnsiedlung aus den Fünfzigerjahren abstossen Die Gelegenheit sei günstig, begründet die Grossbank ihre Verkaufsabsichten für 112 Wohnungen an der Würzenbachstrasse. Robert Knobel 04.05.2022, 16.24 Uhr

Blick auf die Siedlung an der Würzenbachstrasse, welche verkauft werden soll. Google Maps

«Ausgezeichnete Wohnlage, stabile Mieteinnahmen»: Mit diesen Worten wirbt aktuell ein Inserat auf einem Immobilienportal. Beim Verkaufsobjekt handelt es sich um eine ganze Wohnsiedlung mit insgesamt 112 Wohneinheiten.

Die Gebäude an der Würzenbachstrasse 22-40 in Luzern wurden in den Fünzigerjahren erbaut und weisen eine Mietfläche von insgesamt fast 9000 Quadratmetern auf. Eigentümer der Liegenschaften ist ein Immobilienfonds der Credit Suisse.

Zu den Gründen des beabsichtigten Verkaufs sagt CS-Sprecherin Joya Martellosio: «Die Liegenschaften an der Würzenbachstrasse in Luzern möchten wir aufgrund der aktuell attraktiven Marktsituation verkaufen». Weitere grössere Liegenschaftsverkäufe in der Stadt Luzern seien für dieses Jahr nicht geplant. Über die Verkaufssumme der Häuser an der Würzenbachstrasse werden keine Angaben gemacht.