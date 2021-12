Luzern: Zentral- und Hochschulbibliothek verlängert Öffnungszeit

Per 3. Januar verlängert die Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern am Standort Sempacherstrasse ihre Öffnungszeiten. In einem Pilotversuch für sechs Monate wird die Bibliothek im Vögeligärtli täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet sein.

17.12.2021, 10.55 Uhr