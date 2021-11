Postfiliale an der Uni Luzern schliesst

Stadt Luzern Zu wenig Kundschaft am Schalter: Postfiliale bei der Uni Luzern schliesst im Februar Der Postschalter ist noch bis am 18. Februar 2022 geöffnet. Die Begründung: Immer weniger Kundinnen und Kunden wickeln ihre Postgeschäfte am Schalter ab. Pascal Studer Aktualisiert 25.11.2021, 12.20 Uhr

Die Post richtet ihr Angebot im Zentrum der Stadt Luzern neu aus. Das ist der Titel der Medienmitteilung der Schweizerischen Post, die am Donnerstagmorgen verschickt wurde. Dies bedeutet: Der Postschalter an der Filiale der Universität an der Frohburgstrasse 3 schliesst.

Diesen Schritt begründet die Post hauptsächlich mit zwei Punkten. So würden die Kundinnen und Kunden ihre Postgeschäfte immer seltener am Schalter abwickeln – auch an der Stelle bei der Universität Luzern. Dazu kommt gemäss Mitteilung, dass auch die Hauptpost am Luzerner Bahnhof in den vergangenen Jahren weniger Geschäfte verzeichnete. Mit der Schliessung der Uni-Filiale würde man so die Wirtschaftlichkeit des Hauptstandorts stärken, heisst es entsprechend.

Starker Rückgang der Geschäfte

Die Schliessung der Uni-Filiale fügt sich in ein Bild, das sich im Postwesen in den vergangenen Jahren manifestiert hat. Markus Flückiger, Spezialist Politik und Kommunikation Region Mitte, sagt: «Die Menschen werden immer mobiler – beruflich und in ihrer Freizeit. Das spürt auch die Schweizerische Post.» So würden die Dienstleistungen vermehrt elektronisch und rund um die Uhr nachgefragt.

Wenn die Kundinnen und Kunden dennoch an einen Postschalter kommen, geben sie gemäss Flückiger weniger Geschäfte auf als früher: «Die am traditionellen Postschalter aufgegebenen Briefe sowie die getätigten Einzahlungen nehmen kontinuierlich ab», führt er aus. Dies merke man vor allem beim Rückgang der Briefe: In den letzten 20 Jahren betrug dieser nämlich 75 Prozent. Bei den Einzahlungen beläuft er sich auf 57 Prozent, bei den Pakten auf immerhin 25 Prozent. Flückiger betont:

«Es werden heute nur noch halb so viele Geschäfte am Postschalter getätigt wie vor 20 Jahren.»

Zugangspunkte ausgebaut

Die Post hat daher in den letzten Jahren einen Strategiewechsel vollzogen. Dieser beinhaltet allerdings keinen Rückgang bei den Zugangspunkten – im Gegenteil: Über die ganze Schweiz habe die Post seit 2016 deren Anzahl von 4200 auf über 4700 ausgebaut, sagt Flückiger. Diese steigende Tendenz gelte auch für den Kanton Luzern.

Vielmehr habe man die Art des Angebots angepasst. So gibt es gemäss Flückiger immer mehr Geschäftskundenstellen oder My-Post-Service-Stellen. Auch habe man die Anzahl Filialen mit Partnern erhöht. In der Stadt Luzern gibt es diese beispielsweise im Eisenwarengeschäft von Moos am Kasernenplatz oder im Quai-4-Markt an der Baselstrasse. Flückiger sagt: «Die Filialen mit Partner sind nah bei den Kunden im Quartier oder Dorf und haben attraktive Öffnungszeiten.»

Auch an der Universität Luzern bleibt die Post präsent. Sie erstellt im hinteren Teil der heutigen Filiale eine unbediente Geschäftskundenstelle und eine der heutigen Nachfrage angepasste Postfachanlage. Damit «profitieren die örtlichen Gewerbetreibenden weiterhin von einem zentralen und gut erreichbaren Zugang», sagt Flückiger.