öffentlicher Verkehr «Zum Sündenbock wird der, den man am besten kennt» – jetzt geht VBL-Direktor Norbert Schmassmann in Pension 25 Jahre lang hat Norbert Schmassmann die Geschicke der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) geleitet. Er blickt zurück auf eine Zeit mit mehr Einflussmöglichkeiten – und auf ein stürmisches letztes Jahr. Simon Mathis 29.07.2021

Norbert Schmassmann, der Direktor der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL), geht Ende Oktober 65-jährig in Pension. Bereits dieses Wochenende übergibt er die operative Führung an seinen Nachfolger, den Wahlluzerner Laurent Roux. Im vergangenen Jahr wurde Schmassmanns Name vor allem im Zusammenhang mit dem VBL-Subventionsstreit genannt; wegen seiner Rolle stand er mehrfach in der öffentlichen Kritik. Seine Zeit bei den VBL beinhaltet aber mehr. Seit über 25 Jahren ist Schmassmann VBL-Direktor – länger als alle seine Vorgänger.

Nach 25 Jahren Dienst: Am 1. August übergibt Norbert Schmassmann die VBL-Direktion in neue Hände.

Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 29. Juli 2021)

Geboren wurde Schmassmann 1956 in Basel, wo er auch aufwuchs. Nach seinem Doktorat in Volkswirtschaft arbeitete er zunächst in der Finanzdirektion des Kantons Basel-Landschaft. Danach wurde er Vizedirektor der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB), wo er als Personal- und Finanzchef fungierte. «Damals war ich erst 30 Jahre alt und hatte plötzlich die Verantwortung über rund 1000 Mitarbeitende und ein 180-Millionen-Budget», sagt Schmassmann im Gespräch mit unserer Zeitung.

«Das war ein richtiger Kaltstart, Stress pur. Als so junger Mann hatte ich praktisch jede Woche Herzflattern.»

Ein Taxi- und Lastwagenfahrer



Seither ist Schmassmann der ÖV-Branche treu geblieben. «Die Mobilität fasziniert mich seit jeher», sagt er. «Schon als Kind hatte ich Freude an Eisenbahnen, Trams und Bussen. So gesehen ist dieser Job ein wahrgewordener Bubentraum.» Als Werkstudent fuhr Schmassmann nebenher Taxi – und machte die Lastwagenprüfung, um kurzzeitig auch auf dem Bau zu arbeiten. Zudem sei ihm das ständige «Brichtli-Schreiben» bei der Finanzverwaltung zu trocken gewesen.

Im Herbst 1995 bewarb sich Schmassmann als Direktor der BVB. Er landete auf dem zweiten Platz, hatte sich aber parallel auch in Luzern als VBL-Direktor beworben. Er sagt mit einem Lachen:

«Ich dachte, als Reformierter in der Zentralschweiz hätte ich ohnehin keine Chance.»

Und ergänzt: «Zudem war ich in keiner Partei und überhaupt nicht verbandelt mit dem hiesigen Kuchen.» Bei seinem ersten Bewerbungsgespräch mit dem Stadtrat habe er zugegeben, noch nie über die Kapellbrücke gelaufen zu sein.

Verlorener jugendlicher Übermut

Trotzdem: Schmassmann erhielt die Stelle. Er zog mit seiner Frau und seinen drei kleinen Kindern nach Luzern. Das war 1996. Damals war der öffentliche Verkehr noch anders organisiert. Die VBL waren Teil der Stadtverwaltung. Zudem hatten die Betriebe mehr Kompetenzen als heute, etwa über Tarife, Linienführung und Fahrplan – alles Dinge, die heute der Verkehrsverbund Luzern (VVL) festlegt.

«In einem Bild gesprochen: Damals waren wir Köche, die für uns selbst gekocht haben. Heute kochen wir ausschliesslich auf Bestellung anderer, in diesem Fall des VVL.»

Die damals grössere Freiheit habe auch den Fortschritt beschleunigt, hält Schmassmann fest. So habe der damalige Verwaltungsrat kurzerhand mündlich drei Doppelgelenkbusse bestellt und die Behörden damit vor vollendete Tatsachen gestellt. «Die Beamten waren darüber gar nicht erfreut, da sie plötzlich die Haltestellen verlängern mussten», erzählt Schmassmann. Allerdings habe man dann schnell festgestellt, dass die Entscheidung richtig war, da die 25 Meter langen Fahrzeuge die Effizienz steigerten.

«Diesen jugendlichen Übermut haben wir verlieren müssen», sagt Schmassmann. Das vertrage sich heute nicht mehr, da Besteller wie VVL und Bundesamt für Verkehr (BAV) den ÖV definieren. «Die VBL werden sukzessive zum Fuhrhalter und müssen zu einem möglichst günstigen Preis fahren. Die Freiräume sind eng geworden.» Früher sei es etwa möglich gewesen, Fahrpläne an die Ferienwünsche der Chauffeure anzupassen. Das sei heute unmöglich; statt der Mitarbeitenden stehen nun die ÖV-Kunden im Vordergrund.

Stetiger Freiheitsverlust

Wie ist es dazu gekommen? Als Schmassmann seine Stelle 1996 antrat, befand sich der öffentliche Verkehr im Umbruch. Die Mission des neuen VBL-Direktors war es, den ÖV zu «regionalisieren». Schmassmann erläutert: «Eine meiner Aufgaben war es, die Lasten, welche die Stadt trägt, gerechter auf die Agglomeration zu verteilen.»

Denn der Stadtrat habe damals klar die These vertreten, dass die umliegenden Gemeinden zu wenig an die Zentrumslasten zahlen. Um die Wettbewerbsfähigkeit der VBL zu verbessern, wurden sie 2000 als Aktiengesellschaft verselbstständigt – mitsamt den Gewinnansprüchen von Seiten der Stadt. Die «Regionalisierung» des ÖV mündete in den Zweckverband Öffentlicher Agglomerationsverkehr (ÖVL), der Anfang 2010 in den VVL überging. Dies erlaubte eine neue Finanzierung des Ortsverkehrs, an dem sich vorher der Kanton und die Landgemeinden nicht beteiligten. Die Geschichte der VBL sei eine Geschichte des stetigen Freiheitsverlustes, hält Schmassmann fest.

Ein Reformierter bei der CVP

In der Septembersession wird Norbert Schmassmann nach zehn Jahren als CVP-Kantonsrat zurücktreten. Der CVP beigetreten ist er erst, als er 2010 angefragt wurde, ob er sich für die Wahlliste aufstellen lasse. Wie geht das als Reformierter in bei den Christdemokraten? «Das geht problemlos», sagt er. «Ich habe mich hier in Luzern stets willkommen gefühlt, natürlich auch in meiner Partei.» Allerdings: Nach seiner Ende 1995 erfolgten Wahl zum VBL-Direktor meinte damals ein CVP-Politiker aus Basel, dass die Besetzung einer solchen Stelle durch einen Reformierten vor dreissig Jahren in Luzern noch unmöglich gewesen wäre.

«Ich habe mich nie als Politiker in den Vordergrund gedrängt, die Menge meiner Vorstösse ist überschaubar», sagt Schmassmann. Dies, weil er vor allem als VBL-Direktor in Erscheinung treten wollte. Als solcher wollte er auch technische Errungenschaften vorantreiben. So seien die VBL gemeinsam mit der Fribourger TPF «die Geburtshelfer der App Fairtiq» gewesen. Diese erfasst die gefahrene Strecke und erstellt automatisch das passende Billett dazu. «Ich erinnere mich noch an eine Zeit, in der Computer und E-Mails leise Zukunftsmusik waren, heute sind alle Chauffeure mit einem Tablet ausgerüstet und es gibt keinen Papierwust mehr.» Sein Rezept für den technischen Fortschritt sei einfach:

«Nichts verhindern, sondern Experimente zulassen.»

Diese Einstellung habe er wahrscheinlich instinktiv entwickelt, um Gegensteuer zu seiner konservativen Ader zu geben.

«Ein Kapitän im Sturm»

Norbert Schmassmann vergleicht seine Arbeit mit derjenigen eines Kapitäns. «Wenn der Kapitän in einen Sturm gerät, muss er natürlich schauen, dass das Schiff nicht in einen Eisberg fährt. Aber was im Rumpf des Schiffes geschieht, das kann er nicht ständig kontrollieren. Es braucht Vertrauen, dass die Crew alles richtig macht.» Das sei bei den VBL stets der Fall gewesen. «Deshalb bin ich auch besonders stolz auf die VBL-Mitarbeitenden», sagt er. «Auf alle, die besondere Leistungen erbracht haben, etwa beim Hochwasser 2005 oder beim neuesten Unwetter.»

Norbert Schmassmann erklärt den Medien die damalige Holdingstruktur der VBL. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 2. März 2020)

Den wahrscheinlich heftigsten Sturm hat Schmassmann vor gut einem Jahr erlebt. Im März 2020 musste er Medien erklären, wie es zum Subventionsstreit mit den ÖV-Bestellern VVL und BAV gekommen ist. Die beiden werfen den VBL vor, mit einem Verrechnungstrick rund 16 Millionen Franken an Subventionsgeldern eingenommen zu haben. Mittlerweile ist die Rückforderungssumme auf 22 Millionen angewachsen. Mehrere Rechtsverfahren laufen, darunter auch Anzeigen gegen die VBL-Verantwortlichen. Das ist auch der Grund, weshalb Norbert Schmassmann nur wenig zum Subventionsstreit sagt. Dass er oftmals zur Zielscheibe persönlicher Kritik wurde, kann er nur so erklären:

«Es ist klar, dass derjenige zum Sündenbock wird, den man am besten kennt. Und ich mit meiner 25-jährigen VBL-Karriere war natürlich das Gesicht der Verkehrsbetriebe.»

Im November 2020 war Schmassmann kurz davor, die VBL vorzeitig zu verlassen. Er bot gemeinsam mit dem damaligen Verwaltungsrat seinen Rücktritt an. Dieses Angebot blieb eine Zeit lang in der Schwebe, da erst der neu gewählte Verwaltungsrat darüber befinden konnte. «Als definitiv feststand, dass der vorherige Verwaltungsrat zurücktritt, habe ich eine Nacht schlecht geschlafen», erzählt Schmassmann. «Schliesslich kam ich aber zum Schluss: Nein, wenn ich jetzt auch einfach gehe, wäre das wie Fahnenflucht. Ich kann das sinkende Schiff nicht verlassen.» Der aktuelle Verwaltungsrat unter Präsident Renzo Simoni sprach Schmassmann schliesslich das Vertrauen aus.

Norbert Schmassmanns Karriere in Bildern:

Norbert Schmassmann im Interview mit unserer Zeitung über die Privatisierung der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL). Bild: Guido Röösli (Luzern, 14. September 2000) Schmassmann im Bus-Depot der Verkehrsbetriebe Luzern. Bild: Angel Sanchez (Luzern, 24. Oktober 2002) Bei der Einweihung des erweiterten VBL-Depots in Luzern Triebschen und der Waschanlage sowie dem Tell Bus.

Bild: Patrik Pauli (Luzern, 20. Dezember 2006) Sie präsentieren den neuen VBL-Doppelgelenkbus: Norbert Schmassmann, Hubert Schumacher (Leiter Dienste) und Walter Sennrich (Vizedirektor). Bild: Fabienne Arnet (Luzern, 19. Mai 2006) Bei der Präsentation des damals neuen Billetautomaten.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30. Mai 2008) Eröffnung der neuen Trolleybusverlängerung 2013 beim Schulhaus Büttenen. Von links: Stadtingenieur Daniel Meier, Stadtrat Adrian Borgula und Norbert Schmassmann. Bild: Corinne Glanzmann (Luzern, 14. Dezember 2013) Norbert Schmassmann mit Verkehrshaus-Direktor Martin Bütikofer auf den Mini-Trolleybussen. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 2. März 2016) Norbert Schmassmann vor einem Elektrobus, den die VBL in der Stadt Luzern testeten. Bild: Alexandra Wey/Keystone (Luzern, 1. Februar 2018) Norbert Schmassmann und VBL-Verwaltungsratspräsidentin Yvonne Hunkeler informieren die Medien zum ersten Mal über das VBL-Subventionsdebakel.

Nadia Schärli (Luzern, 2. März 2020)

«Dankbarkeit und Genugtuung»

Nicht nur politisch musste Schmassman Kritik einstecken; auch in den eigenen Reihen kam es zu Misstönen. So monierten mehrere Buschauffeure im Februar 2021, das Arbeitsklima im Unternehmen sei schlecht. Dazu sagt Schmassmann, dass es sich um anonyme Einzelmeinungen handle. Eine aktuelle und unabhängige Mitarbeiter-Befragung mit einer Rücklaufquote von knapp 80 Prozent zeige ein völlig anderes Bild. «Ein so positives Resultat hatten wir noch nie, und das notabene zu Covid-Zeiten», sagt Schmassmann. Er verlasse sich auf objektive Kriterien, sei aber stets auch offen für direkte Kritik.

ÖV-Mandate will Schmassmann definitiv keine mehr annehmen:

«Da habe ich null Bock drauf.»

Zwei neue Aufgaben hat er allerdings bereits gefasst: als Synodalrat der reformierten Kirche und als Stiftungsrat von Rigi Historic.

Norbert Schmassmann verlässt die Verkehrsbetriebe in einer unsteten Zeit; der Kurs des Unternehmens ist neu zu justieren. Der Ausgang des Subventionsstreites ist offen, der VVL droht mit Neuausschreibungen von Linien. Das alles werde er zwar verfolgen, sich jedoch nicht einmischen. «Ich will, kann und darf loslassen», sagt Schmassmann. «Ich gehe mit grosser Dankbarkeit und Genugtuung von diesem Schiff.»