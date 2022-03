Stadt Luzern Zu viele Menschen und mittendrin eine Grossbaustelle: Deshalb will die Stadt keine Määs mehr am Inseli Der Luzerner Stadtrat will einen neuen Standort für die Määs. Das hat nicht nur mit der Inseli-Initiative zu tun: Wegen der Baustelle des Durchgangsbahnhofs soll es bis 2040 überhaupt keine Grossanlässe mehr beim Bahnhof geben. Robert Knobel 19.03.2022, 05.00 Uhr

Die Umgestaltung und Begrünung des heutigen Inseli-Carparkplatzes soll 2028 abgeschlossen sein. Das verkündete die Stadt Luzern diese Woche. Doch kurz danach könnte – wenn alles nach Plan läuft – auch der Bau des Durchgangsbahnhofs beginnen. Und davon wird die östliche Bahnhofsseite, zu der das Inseli gehört, stark betroffen sein. Macht es überhaupt Sinn, das Inseli aufzuwerten, wenn danach das ganze Gebiet während zehn Jahren zur Grossbaustelle wird? Ja, sagt Sarah Grossenbacher, Co-Leiterin Stadtplanung bei der Stadt Luzern:

«Gerade während der Baustelle des Durchgangsbahnhofs ist es wichtig, dass bahnhofsnah ein attraktiver Freiraum zur Verfügung steht.»

Der Carparkplatz auf dem Inseli soll zur Grünfläche werden. Dominik Wunderli (Luzern, 15.03.2022)

Wie sich die Bauarbeiten im Detail aufs Inseli auswirken werden, ist noch unklar. Antworten darauf wird das Vorprojekt zum Durchgangsbahnhof liefern, das Ende 2022 vorliegen soll. Gemäss groben Plänen von 2013 sind am Inseliquai eine Anlegestelle am Seeufer sowie ein Umschlagplatz geplant. Es sei aber davon auszugehen, dass das neu gestaltete Inseli für die Bevölkerung immer zugänglich und nutzbar bleibt, sagt Sarah Grossenbacher.

Määs könnte erst 2040 aufs Inseli zurück

Das gilt allerdings nicht für die Määs. Denn auf einem begrünten Carparkplatz können keine Chilbibahnen mehr aufgestellt werden. Das drohende Aus für die Herbstmesse am Inseli hat in jüngster Zeit für massive Kritik gesorgt. Zwar wäre durchaus möglich, einen Teil des Carparkplatzes in einen Schotterplatz umzuwandeln. Dieser böte genügend Stabilität, um die schweren Bahnen zu tragen. Eine solche Option wurde von der Stadt denn auch geprüft, letztlich aber verworfen.

Trotz luftiger Höhe: Die Bahnen brauchen einen stabilen Grund. Bild von der Määs 2019. Dominik Wunderli

Denn selbst mit einem Schotterplatz könnte die Määs frühestens 2040, nach Eröffnung des Durchgangsbahnhofs, aufs Inseli zurückkehren. «Auch wenn das Inseli direkt nicht von den Bauarbeiten betroffen ist, so würden die grossen Menschenansammlungen doch zu zusätzlichen Konflikten mit der Grossbaustelle führen», sagt Grossenbacher.

Hinzu komme, dass die Määs ja jeweils auch auf dem Bahnhofplatz stattfinde. Und dort sei eine Chilbi erst recht nicht realistisch, da ein Teil des Busbahnhofs zu einer Baugrube wird. Generell müsse man davon ausgehen, «dass während der Bauphase von rund zehn Jahren keine Veranstaltungen mit grossem Menschenaufkommen im Bahnhofsumfeld stattfinden können».

Inseli als Ersatzhaltestelle für VBL-Busse?

Der heutige Carparkplatz Inseli dient nicht nur den Touristencars, sondern bei Bedarf auch als ÖV-Haltestelle, etwa für Bahnersatzbusse. Da während der Bauarbeiten für den Durchgangsbahnhof ein Teil des Busbahnhofs wie erwähnt nicht zur Verfügung steht, braucht es Ersatzhaltestellen für VBL-Busse. Das Inseli würde sich da als Standort anbieten – doch den Parkplatz wird es nach der Umgestaltung 2028 nicht mehr geben. Wieso wird die Option Inseli durch die Vergrösserung der Grünfläche vorschnell aus dem Spiel genommen? Die Stadt begründet dies so, dass ohnehin noch offen sei, wie der Busverkehr am Bahnhof während der Bauarbeiten organisiert werden soll und wo es Ersatzhaltestellen braucht. Ein Verkehrskonzept werde derzeit von Kanton und Verkehrsverbund erarbeitet.

Noch stärker ins Gewicht fallen dürfte aber die Inseli-Initiative von 2017, welche explizit eine Aufhebung der Parkplätze forderte. Der Stadtrat steht unter zunehmendem Druck der Initianten, die Umgestaltung rasch zu realisieren.

Neuer Bahnhofplatz auf den Gleisen hinter dem Radisson

Schon etwas klarer scheinen die ÖV-Pläne für die Zeit nach der Fertigstellung des neuen Bahnhofs: Gemäss der Testplanung von 2021 soll die östliche Bahnhofsseite neu durch den ÖV erschlossen werden. Dazu gehören neue Buslinien, die via Inseliquai Richtung Tribschen fahren sowie eine Haltestelle am künftigen «Bahnhofplatz Ost», der auf den heutigen Gleisanlagen zwischen Hotel Radisson und Bahnhofparking P3 erstellt wird.