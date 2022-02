Stadt Luzern Zwei grosse Regenrückhaltebecken für das Gebiet Steghof Um die Kanalisation zu entlasten, werden im Gebiet Steghof zwei neue Regenrückhaltebecken geplant. Die beiden Becken sollen zusammen über 3 Millionen Liter Wasser fassen. Um das Projekt zu realisieren, hat der Stadtrat einen Kredit über 13,1 Millionen Franken beantragt. 03.02.2022, 11.00 Uhr

Bei sehr starken Regenfällen ist das Kanalisationsnetz im Gebiet Steghof regelmässig überlastet und das Wasser kann nicht mehr abfliessen, was zu Überschwemmungen sowie Schäden an Gebäuden führt. Nun soll das Problem mit zwei Regenrückhaltebecken gelöst werden. Diese sollen beim Schulhaus Moosmatt und vis-à-vis vom Neubad entstehen, wie es in einer Medienmitteilung der Stadt Luzern heisst. Für die beiden Becken beantragt der Stadtrat beim Stadtparlament einen Kredit über 13,1 Millionen Franken. Das Parlament debattiert voraussichtlich am 7. April 2022 darüber. Der Kredit wird über die Spezialfinanzierung Siedlungsentwässerung finanziert.