Stadt Luzern Zwei Verletzte bei Frontalkollision in Littau Auf der Rothenstrasse in Littau sind zwei Autos frontal miteinander kollidiert. Die beiden Autofahrer mussten mit Verletzungen ins Spital überführt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. 25.02.2021, 11.26 Uhr

Die beiden Autos prallten frontal ineinander. Bild; Luzerner Polizei (Luzern, 25. Februar 2021)

(zim) Am Donnerstag fuhr ein Autolenker um 6.15 Uhr von Malters herkommend auf der Rothenstrasse in Littau in Richtung Seetalplatz. In der Rechtskurve auf Höhe des Rotewaldes geriet er aus noch unbekannten Gründen über die Sicherheitslinie und prallte frontal gegen einen entgegenkommendes Auto, wie die Luzerner Polizei mitteilte.