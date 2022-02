Ordnungsdienst muss in Sursee in 1300 Situationen eingreifen

Stadt Sursee Ordnungsdienst muss in 1300 Situationen eingreifen In Sursee hilft die Securitas AG im Auftrag der Polizei beim Ordnungsdienst. Jetzt zieht die Stadt Bilanz: Die Securitas musste im Jahr 2021 293 Interventionen und 1000 Kontrollen durchführen. Martin Messmer 02.02.2022, 10.15 Uhr

In der Stadt Sursee ist die Securitas AG mit dem Ordnungsdienst beauftragt, in Zusammenarbeit mit der Polizei. Bild: Stadt Sursee

Der Ordnungsdienst war in der Stadt Sursee im Jahr 2021 von Mitte Februar bis anfangs Dezember im Einsatz. Er patrouillierte vor allem in der Altstadt, sowie bei den Schul- und Freizeitanlagen. Jetzt zieht die Stadtverwaltung Bilanz: Rapportiert wurden rund 1300 Meldungen; dabei handelt es sich um 1000 Kontrollen und 293 Interventionen, wovon 147 die Altstadt, 84 die Schul- und Freizeitanlagen und 62 weitere Ein­satzgebiete betrafen. Dies mehrheitlich wegen Nachtruhestörungen – unter anderem wegen zu lauter Musik/Lärm, Littering und Nicht­einhalten der geltenden Platzordnungen auf den Schul- und Freizeitanlage, heisst es in der entsprechenden Mitteilung.